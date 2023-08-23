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الرياضي

«شراع أبوظبي» يرتفع في كأس بولندا

«شراع أبوظبي» يرتفع في كأس بولندا
24 أغسطس 2023 01:06

أبوظبي (الاتحاد)
يشارك فريق أبوظبي للشراع الحديث في كأس بولندا لقوارب الإلكا التي تجمع أكثر من 188 بحاراً ومتسابقاً في فئات الإلكا المتنوعة، من مختلف أنحاء القارة الأوربية، ووصل الفريق إلى بولندا منذ أسبوع، حيث بدأ معسكراً تدريبياً من أجل التحضير والاستعداد للبطولة، وتضم بعثة الفريق ضحى البشر ومحمد الحوسني في فئة الإلكا 6، ومروة الحمادي، وماجد المرزوقي، وعبد الله المرزوقي، وكاميليا القبيسي، ومحمد الزعابي في فئة الإلكا 4.
وتحمل البطولة أهمية كبيرة لفريق أبوظبي الذي يعمل خلال الفترة الحالية على تحضير وتأهيل البحارة الشباب، وإعدادهم للمشاركات الدولية، وتغذيتهم بالمهارة والقوة البدنية، من أجل صناعة بحارة مؤهلين وجاهزين لكافة التحديات المستقبلية للشراع الحديث، وبالتحديد البطولات والمحطات للألعاب العالمية والأولمبية المقبلة.

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ووجه ماجد المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، الذي يدعم ويتابع مشاركات فريق أبوظبي وحضوره العالمي في كل البطولات.
وأكد ماجد المهيري، أن فريق أبوظبي للشراع الحديث يعمل على نهج حصد الخبرات والمهارات، في مشاركاته عبر البطولات المختلفة التي شارك فيها خلال صيف 2023 والبطولات المقبلة، وقال: حصدنا ميداليات وألقاباً عديدة في هذا الصيف في مشاركات عديدة للرياضة الإماراتية، ونستمر في مشاركتنا، من خلال كأس بولندا التي تجتذب أسماء قوية وأفضل البحارة في أوروبا للمنافسة.
وقال: ننتظر من مشاركة أبطالنا حالياً في بولندا تحقيق نتائج متميزة ومنافسة كبار البحارة في البطولة، والأهم الاستمرار في حصد الخبرة والمهارة، من أجل بناء وتحضير فريقنا للمشاركات المقبلة. الجدير بالذكر أن أغلب بحارة فريق أبوظبي للشراع الحديث من متوسطي الأعمار الصغيرة، وتملك هذه المواهب فرصاً كبيرة للوصول إلى مراحل أكثر تقدماً في المستقبل عبر البطولات الأولمبية والألعاب العالمية، وتخضع في الوقت الحالي لبرنامج إعداد متواصل من خلال أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية والتابعة لنادي أبوظبي للرياضات البحرية.

بولندا
الشراع الحديث
أبوظبي للشراع الحديث
ماجد المهيري
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