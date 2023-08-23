الخميس 24 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

وفاة «فيلر الجميل»

رينيه فيلر
24 أغسطس 2023 01:07

برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
اقتصاد منطقة اليورو يواصل التراجع في أغسطس
جوجل تطلق ثاني منطقة خدمات حوسبة سحابية في ألمانيا

توفي الملاكم الألماني رينيه فيلر عن 69 عاماً، حسبما أعلنت زوجته، وكتبت ماريا فيلر على حسابهما المشترك في «إنستجرام»: يداً بيد وبين ذراعي رحلت في سلام. وأضافت: أوجه شكري للحياة الجميلة والحب الفريد، لا يمكن لأحد أن يحل محلك، لأنه لا يمكن لأي شخص أن يصبح مثلك، قاتلت مثل الأسد، ولكن لسوء الحظ خسرت آخر معاركك. 
وكان فيلر الذي عاش في مدينة بفورتسهايم جنوب غرب ألمانيا، يعاني من مرض الزهايمر منذ عام 2014. وتُوج فيلر بأول لقب له في ألمانيا في عام 1972، وبعدها أضاف أربعة ألقاب في منافسات وزن الريشة.
ومثل ألمانيا الغربية السابقة في منافسات وزن الريشة في أولمبياد مونتريال 1976، قبل أن يصبح لاعباً محترفاً في عام 1981، وحقق رقماً قياسياً في منافسات المحترفين، حيث حقق 51 انتصاراً، والنزال الوحيد الذي خسره كان أمام الملاكم الدنماركي جيرت بو جاكوبسن، وفي عامي 1983 و1988 توج بلقب بطولة أوروبا للوزن الخفيف.
ويعرف فيلر باسم «فيلر الجميل»، وتم الحكم عليه بالسجن سبع سنوات بسبب تجارة الكوكايين وتجارة البضائع المسروقة والتزوير في عام 1999، ولكنه خرج في عام 2003، وبعد الإفراج عنه، قام فيلر بتجربة العمل ممثلاً وموسيقياً، ومدرب ملاكمة، ولعب دور البطولة في العديد من برامج تليفزيون الواقع في ألمانيا.

الملاكمة
ألمانيا
آخر الأخبار
بيلينجهام: أنا «إسفنجة»!
الرياضي
بيلينجهام: أنا «إسفنجة»!
اليوم 12:00
النصر.. «التشكيلة القياسية» في آسيا!
الرياضي
النصر.. «التشكيلة القياسية» في آسيا!
اليوم 11:56
نيوكاسل وليفربول.. «حوار النار»!
الرياضي
نيوكاسل وليفربول.. «حوار النار»!
اليوم 11:50
بلدية أبوظبي تدعو إلى التخلص السليم من المخلفات
الإمارات
بلدية أبوظبي تدعو إلى التخلص السليم من المخلفات
اليوم 11:38
«الهيئة» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية
الرياضي
«الهيئة» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية
اليوم 11:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©