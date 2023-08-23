وفاة «فيلر الجميل»

برلين (د ب أ)

توفي الملاكم الألماني رينيه فيلر عن 69 عاماً، حسبما أعلنت زوجته، وكتبت ماريا فيلر على حسابهما المشترك في «إنستجرام»: يداً بيد وبين ذراعي رحلت في سلام. وأضافت: أوجه شكري للحياة الجميلة والحب الفريد، لا يمكن لأحد أن يحل محلك، لأنه لا يمكن لأي شخص أن يصبح مثلك، قاتلت مثل الأسد، ولكن لسوء الحظ خسرت آخر معاركك.

وكان فيلر الذي عاش في مدينة بفورتسهايم جنوب غرب ألمانيا، يعاني من مرض الزهايمر منذ عام 2014. وتُوج فيلر بأول لقب له في ألمانيا في عام 1972، وبعدها أضاف أربعة ألقاب في منافسات وزن الريشة.

ومثل ألمانيا الغربية السابقة في منافسات وزن الريشة في أولمبياد مونتريال 1976، قبل أن يصبح لاعباً محترفاً في عام 1981، وحقق رقماً قياسياً في منافسات المحترفين، حيث حقق 51 انتصاراً، والنزال الوحيد الذي خسره كان أمام الملاكم الدنماركي جيرت بو جاكوبسن، وفي عامي 1983 و1988 توج بلقب بطولة أوروبا للوزن الخفيف.

ويعرف فيلر باسم «فيلر الجميل»، وتم الحكم عليه بالسجن سبع سنوات بسبب تجارة الكوكايين وتجارة البضائع المسروقة والتزوير في عام 1999، ولكنه خرج في عام 2003، وبعد الإفراج عنه، قام فيلر بتجربة العمل ممثلاً وموسيقياً، ومدرب ملاكمة، ولعب دور البطولة في العديد من برامج تليفزيون الواقع في ألمانيا.