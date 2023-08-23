7 يناير موعد انطلاق ماراثون دبي

دبي (الاتحاد)

يعود ماراثون دبي، أحد أبرز الأنشطة الرياضية السنوية وأقدم حدث للجري لمسافات طويلة في المنطقة بنسخته الثالثة والعشرين، إلى «موطنه» التقليدي في قلب المدينة، والذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024.

ويبدأ ماراثون دبي وينتهي على طريق أم سقيم والمكون من 3 سباقات، هي «فن رن» لمسافة 4 كم، وسباق الـ 10 كيلومترات وسباق الماراثون الكلاسيكي لمسافة 42.195 كيلومتر.

ويبدأ وينهي العداؤون الذين يسجلون للمشاركة في «نسخة 2024» لأول وأقدم ماراثون دولي في الشرق الأوسط، على طريق أم سقيم بالقرب من أكاديمية شرطة دبي بمسافة 42.195 كم، في شارع شاطئ جميرا، ويمرون في ظلال الأيقونة برج العرب ومدينة الجميرا. وقال سعيد حارب، أمين عام لمجلس دبي الرياضي: «يتمتع ماراثون دبي بحضور قوي وراسخ بوصفه واحداً من أكبر الأحداث الرياضية السنوية على الساحة الرياضية العالمية، وهو المفضل لدى العدائين من جميع الأعمار والمستويات، لذلك من المهم أن تكون المدينة وراءه بالكامل».

وأضاف: «سنواصل العمل عن كثب مع زملائنا في الجهات الحكومية ومع المنظمين لتنظيم حدث آخر لا يُنسى، والذي سيجلب رياضة الركض الدولي إلى قلب المدينة». وقال بيتر كونيرتون، المدير العام للحدث: ممتنون للغاية لمجلس دبي الرياضي، وكذلك لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي وبلدية دبي، للعمل معنا لتسهيل انطلاق ماراثون دبي 2024، وتنظيم ماراثون داخل المدينة يمثل تحدياً كبيراً للإدارات الحكومية، خاصة مع وجود الآن حوالي 3.6 مليون شخص في دبي».