شتوتجارت يمدد عقد إيتو إلى 2027



شتوتجارت (د ب أ)

أعلن نادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم، تمديد تعاقده مع الياباني الدولي هيروكي إيتو حتى يونيو 2027.

وكان إيتو قد انضم إلى شتوتجارت، قادماً من فريق الدرجة الثانية الياباني جوبيلو إيواتا في صيف عام 2021.

واستدعي إيتو للمنتخب الياباني للمرة الأولى في يونيو2022، وشارك مع المنتخب في عشر مباريات حتى الآن.

وخاض إيتو 70 مباراة مع شتوتجارت في كل المسابقات، وسجل للفريق هدفين وصنع أربعة أهداف أخرى.

وقال إيتو: عندما جئت إلى شتوتجارت قادماً من دوري الدرجة الثانية الياباني في 2021، لم أكن أتوقع أبداً أن أخوض هذا العدد الكبير من المباريات، أو أن انضم إلى المنتخب الياباني خلال عام واحد، سأواصل العمل الجاد وتقديم 100% مما لدي والكفاح على أرض الملعب.

من جانبه، قال فابيان فولجيموث مدير الكرة بنادي شتوتجارت: هيروكي حقق تطورات استثنائيا في شتوتجارت في الأعوام الأخيرة، ويعد أحد العناصر الأساسية في فلسفتنا الرياضية.