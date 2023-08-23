الخميس 24 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

شتوتجارت يمدد عقد إيتو إلى 2027

شتوتجارت يمدد عقد إيتو إلى 2027
23 أغسطس 2023 21:14

 
شتوتجارت (د ب أ) 

أعلن نادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم، تمديد تعاقده مع الياباني الدولي هيروكي إيتو حتى يونيو 2027.
وكان إيتو قد انضم إلى شتوتجارت، قادماً من فريق الدرجة الثانية الياباني جوبيلو إيواتا في صيف عام 2021. 

أخبار ذات صلة
اجتماع عربي تنسيقي تحضيراً للحوار الوزاري السياسي مع اليابان
إصابة موسيالا في «الألياف العضلية»

واستدعي إيتو للمنتخب الياباني للمرة الأولى في يونيو2022، وشارك مع المنتخب في عشر مباريات حتى الآن. 

وخاض إيتو 70 مباراة مع شتوتجارت في كل المسابقات، وسجل للفريق هدفين وصنع أربعة أهداف أخرى.
وقال إيتو: عندما جئت إلى شتوتجارت قادماً من دوري الدرجة الثانية الياباني في 2021، لم أكن أتوقع أبداً أن أخوض هذا العدد الكبير من المباريات، أو أن انضم إلى المنتخب الياباني خلال عام واحد، سأواصل العمل الجاد وتقديم 100% مما لدي والكفاح على أرض الملعب.
من جانبه، قال فابيان فولجيموث مدير الكرة بنادي شتوتجارت: هيروكي حقق تطورات استثنائيا في شتوتجارت في الأعوام الأخيرة، ويعد أحد العناصر الأساسية في فلسفتنا الرياضية.

الدوري الألماني
شتوتجارت
اليابان
آخر الأخبار
بيلينجهام: أنا «إسفنجة»!
الرياضي
بيلينجهام: أنا «إسفنجة»!
اليوم 12:00
النصر.. «التشكيلة القياسية» في آسيا!
الرياضي
النصر.. «التشكيلة القياسية» في آسيا!
اليوم 11:56
نيوكاسل وليفربول.. «حوار النار»!
الرياضي
نيوكاسل وليفربول.. «حوار النار»!
اليوم 11:50
بلدية أبوظبي تدعو إلى التخلص السليم من المخلفات
الإمارات
بلدية أبوظبي تدعو إلى التخلص السليم من المخلفات
اليوم 11:38
«الهيئة» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية
الرياضي
«الهيئة» تحتفل بيوم المرأة الإماراتية
اليوم 11:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©