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الرياضي

«مستهدف» بطل «جودمنت إنترناشونال ستيكس»

«مستهدف» بطل «جودمنت إنترناشونال ستيكس»
23 أغسطس 2023 20:23

 
محمد حسن (دبي)

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أهدى «مستهدف» لشادويل، الإمارات لقب «نسخة 2023» لسباق جودمونت إنترناشونال ستيكس للفئة الأولى الشوط الرئيس، خلال فعاليات اليوم الأول لمهرجان إيبور يورك الذي يقام بمضمار يورك الإنجليزي العريق، ويستمر إلى السبت المقبل.
وتمكن «مستهدف»، بإشراف جون وثيدي جوسدن، وقيادة فرانكي ديتوري من انتزاع لقب السباق الذي أمتد لمسافة 2100 متر على المسار العشبي، متفوقاً بفارق طول عن الوصيفة «نشوى» لعماد الصقر، وسجل 2:06:40 دقيقة.
ونجح «مستهدف» في إبقاء لقب جودمونت إنترناشونال ستيكس، في خزائن شادويل للعام الثاني على التوالي، حيث فاز بلقب النسخة الماضية 2022 الجواد السوبر ستار «بعيد».
يشار إلى أنه الفوز الثاني على التوالي للجواد «مستهدف» في سباقات الفئة الأولى، حيث نال لقب «برينس أوف ويلز ستيكس»، خلال مهرجان رويال أسكوت الملكي يونيو الماضي.

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