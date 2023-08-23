جهود لتعزيز حملة «أرفض المنشطات»



دبي (وام)



تكثف الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع شركائها، من جهودها في مجال مكافحة المنشطات من خلال الحملة التي أطلقتها تحت شعار «أرفض المنشطات»، من أجل الحفاظ على بيئة رياضية تنافسية نظيفة وخالية من المنشطات.

وتواصل «الهيئة»، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ومركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي وجمعية الإمارات للتأهيل والطب الرياضي، من جهودها في هذا الصدد، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 الرامية إلى دعم مبادئ اللعب النظيف والنزاهة الرياضية، لتعزيز الحضور والسمعة الطيبة للرياضة الإماراتية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتتمثل جهود الحملة في إعداد وتجهيز مجموعة من الندوات والمحاضرات وورش العمل قبل وأثناء الفعاليات الرياضية للتوعية حول مخاطر المنشطات، وضرورة مكافحتها والتعريف بالقوانين الدولية الخاصة بتعاطي المنشطات.

وكانت الهيئة العامة للرياضة أطلقت حملة لمكافحة المنشطات تحت شعار «أرفض المنشطات»، بالتعاون مع شركائها في مايو الماضي، وشاركت الحملة في العديد من الفعاليات والمبادرات الرياضية من لرفع وعي المشاركين بأضرار المنشطات وتوعيتهم بضرورة تجنبها، وتستمر الحملة حتى يوليو 2024.