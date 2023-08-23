الإمارات ترفع الحصاد إلى 23 ميدالية في بطولة العالم للجو جيتسو



أستانا (الاتحاد)



في أجواء استثنائية من الحماس والتشويق، انطلقت، منافسات بطولة العالم للجو جيتسو لفئتي «تحت 16 عاماً و18 عاماً» للبنات في العاصمة الكازاخستانية أستانا، وسط مشاركة دولية واسعة، وتألق لافت لنجمات المنتخب الوطني اللاتي صعدن إلى منصة التتويج خلال اليوم الذي كان حافلاً بالنزالات القوية والشائقة.

وحققت ناشئات المنتخب الوطني للجو جيتسو تحت «16 عاماً» إنجازاً مشرفاً في مشاركتهن الأولى، ونجحن في حصد 6 ميداليات، بواقع فضية و5 برونزيات.

وتُوجت بالميدالية الفضية هيرة الظاهري «وزن 36 كجم»، فيما فازت بالميداليات البرونزية كل من فاطمة الكثيري وغلا الحمادي «وزن 44 كجم»، ونجلاء هاشم «وزن 48 كجم»، وحنين الخوري «وزن 57 كجم»، وعائشة الجنيبي «وزن 63 كجم».

ولم يكن أداء فتيات المنتخب الوطني تحت «18 عاماً» أقل قوة وندية من زميلاتهن الناشئات، حيث نجحن في كتابة التاريخ من جديد، عبر حصدهن 9 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات، وفضيتين، و4 برونزيات، لترتفع بذلك غلّة الإمارات من الميداليات إلى 23 ميدالية، لتنفرد في الصدارة، وتعزز حظوظها في الحفاظ على اللقب.

وتوّجت بالذهب عن كل جدارة روضة الشامسي «وزن 40 كجم»، والتي أنهت نزالها بالإخضاع، والعنود الحربي «وزن 44 كجم»، وزمزم الحمادي «وزن 52 كجم»، والتي حققت منذ أقل من شهر ذهبية العالم في الفنون القتالية المختلطة، وتُوجت بالميدالية الفضية اللاعبتان حصة الياسي «وزن 44 كجم»، ومريم آل علي «وزن 44 كجم»، وتوّجت بالميداليات البرونزية كل من دانة البريكي «وزن 40 كجم» وشمسة العامري «وزن 48 كجم»، وميثاء المزيني «وزن 52 كجم»، وميرة الجرجاوي «وزن فوق 70 كجم».



وتمكنت شابات المنتخب الوطني تحت «18 عاماً»، من التفوق على أنفسهن، وتخطي إنجازهن في النسخة الماضية من بطولة العالم التي أُقيمت في أبوظبي، حيث حققن في النسخة الحالية 9 ميداليات، بينها 3 ذهبيات، مقارنة مع 7 ميداليات العام الماضي، منها ذهبيتان.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، رئيس البعثة: «قدمت بنت الإمارات أداءً كبيراً في المنافسات، ونجحت لاعباتنا في تعزيز رصيد الدولة من الميداليات في هذا الحدث العالمي، ما يعكس التطور الكبير لمستوياتهن الفنية، وقدرتهن الفائقة في التعامل باحترافية كاملة مع مختلف تحديات النزال».

وأضاف: «يعود الفضل في النجاح الكبير الذي حققته ناشئات وشابات المنتخب الوطني في بطولة العالم للجو جيتسو، إلى الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة الحريصة على تفوق وتميز أبنائها وبناتها في الميادين المختلفة، فضلاً عن الخطة والاستراتيجية المدروسة التي وضعها الاتحاد، والتي ترتكز على الاستثمار الأمثل في فئات البراعم والناشئين، باعتبارهم عماد رياضة الجو جيتسو في الدولة».

وقال الظاهري: «فخورون بهذا الجيل من البطلات اللاتي يتمتعن بأعلى درجات الجاهزية والثقة بالنفس، رغم أن البطولة تمثل مشاركتهن الخارجية الأولى، وقدمت البطلات مستويات رفيعة في المنافسة أمام لاعبات قويات من مختلف دول العالم، لكن إرادة بناتنا وعزيمتهن أسهمت في تخطي جميع التحديات، وفوزهن بهذا العدد من الميداليات».

وقدّم الاتحاد الأوزبكي للجو جيتسو درعاً تكريمياً لاتحاد الجو جيتسو تسلمه محمد سالم الظاهري، اعترافاً بالدور الكبير للإمارات والعاصمة أبوظبي في دعم الرياضة وتوسيع انتشارها، والمساهمة في تطويرها بشكل مستمر في المنطقة والعالم.

بدوره، قال رامون ليموس، مدرب المنتخب: «أشعر بالفخر بمنتخبنا الذي تجاوز كل التوقعات، وقدم أداءً رائعاً، وكنت واثقاً من أن الفتيات ستقدمن هذه المستويات الرفيعة من الأداء، حتى قبل انطلاق البطولة، حيث رأيت بنفسي مدى تفانيهن والتزامهن بالتدريبات، ويعكس هذا الإنجاز الجهود الجماعية المبذولة قبل وأثناء البطولة، وسعداء برؤية تلك الجهود تتّوج بالفوز».



من جهتها، قالت روضة الشامسي الفائزة بالميدالية الذهبية في فئة وزن 40 كيلوجراماً: «لا أصدق أنني فزت بهذه البطولة العالمية، ولطالما حلمت بتحقيق الميدالية الذهبية، وها هو حلمي يتحول إلى حقيقة، وفزت بالنزال النهائي بالإخضاع، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها في التدريبات، والدعم من فريق عمل الاتحاد والمدربين وأفراد الأسرة، كما أنني أهدي هذا الإنجاز إلى كل من وثق بي وبقدراتي، وفخورة بأدائي على البساط، وأتمنى تحقيق المزيد الانتصارات في المستقبل، والمساهمة في حصد الألقاب مع المنتخب الوطني».

من جانبها، قالت العنود الحربي الفائزة بالميدالية الذهبية في فئة وزن 44 كيلوجراماً: «سعيدة جداً بتحقيق هذا الانتصار، وأشعر بالفخر للوقوف على منصة التتويج، والاستماع إلى النشيد الوطني وهو يعزف، ويعكس الفوز بهذه الميدالية الجهود التي بذلناها جميعاً، ووضع مدربي وزملائي ثقتهم في قدراتي، وها أنا أحقق الميدالية الذهبية».

وقالت زمزم الحمادي بطلة العالم في فئة وزن 52 كيلو جراماً: «يسرني الفوز الذي جاء ثمرة للتدريبات المكثفة والعمل الجماعي، ووضوح الأهداف والبيئة الداعمة والحاضنة للأبطال، ولم يمضِ على تتويجي ببطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين أكثر من عدة أسابيع، وأعتقد أن الفوز مقدمة للعديد من الإنجازات المستقبلية، حيث يوجد الكثير من البطولات الدولية التي أشارك فيها، لذلك علي مواصلة التدريبات من دون توقف، كما أنني أشعر الآن بحافز أكبر للارتقاء بمهاراتي إلى مستويات جديدة، من أجل رفع علم الإمارات عالياً».

وتنطلق يوم الخميس نزالات اللاعبين لفئة تحت «18 عاماً»، وتمكن شباب المنتخب الوطني من اجتياز مرحلة الميزان، وأجروا التمرين النهائي قبل خوض نزالات الغد، وتضم قائمة المنتخب تحت 18 عاماً كلاً من اللاعبين ماجد ومنصور البلوشي «وزن 46 كجم»، وعمار الحمادي وغيث الحربي «وزن 50 كجم»، وعبد الرحمن المرزوقي وعبد الرحمن محمد «وزن 55 كجم»، وراشد الظاهري ومحمد السادة «وزن 60 كجم»، ومحمد العولقي وأحمد إنديز «وزن 66 كجم»، وسيف العامري وفيصل الواحدي «وزن 73 كجم»، وهزاع الحساني وعلي الطنيجي «وزن 81 كجم»، وعبدالله أحمد الدرمكي وماجد الشامسي «وزن فوق 81 كجم».