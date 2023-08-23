الشارقة يكتب التاريخ في قلب تبريز



سلطان آل علي (دبي)



فاز الشارقة 3-1 على تراكتور تبريز، في إيران وأمام جماهيره الغفيرة، ليتأهل «الملك» إلى مجموعات دوري أبطال آسيا 2013-2024، وينضم إلى جانب العين ممثلاً للوطن في النسخة القادمة التي تجرى قرعتها يوم غد «الخميس».

ولم يكن فوز الشارقة في إيران عادياً، بل حطّم أرقاماً قياسية جديدة، فهو أول لقاء «الملك» في الأراضي الإيرانية بتاريخه في أبطال آسيا، وأنهاه بنتيجة كبيرة وعرض مبهر، وهو الانتصار السادس في تاريخ الأندية الإماراتية في إيران، من أصل 47 مواجهة في البطولة الآسيوية منذ 2002-2003، حيث خسرت أندية الإمارات 23 مباراة، وتعادلت في 18 مباراة أخرى، ويبقى الفوز التاريخي الأول مسجلاً باسم الجزيرة على استقلال طهران عام 2012 بنتيجة 2-1، وعلى ملعب آزادي بالعاصمة طهران، حيث سجل آنذاك مدافع الجزيرة جمعة عبدالله، والمهاجم البرازيلي باري، وجاء الفوز الثاني والثالث عن طريق شباب الأهلي على حساب سباهان أصفهان 2-1 في مجموعات 2014، وأقصى نفط طهران من ربع النهائي 2015، حيث فاز ذهاباً 1-0 في ملعب أزادي.

وبعدها جاء العين الذي فاز مرتين في نسختين متتاليتين على نفس الفريق، وهو ذوب آهن أصفهان بملعب فولاد شهر، وتفوق «الزعيم» في دور الـ16 عام 2016 بنتيجة 2-0، وعاد في مجموعات 2017 لينتصر 3-0، والذي يعد الفوز الأكبر لأنديتنا في إيران.

ويعتبر انتصار الشارقة 3-1 على تراكتور، ثاني أكبر فوز في إيران بعد فوز العين 3-0 على ذوب آهن أصفهان.

ويتميز انتصار الشارقة بأنه تحقق أمام أكبر حضور جماهيري بين جميع الانتصارات الإماراتية، حيث تشير إحصائية حضور جماهير تراكتور في ملعب يادغار إمام 80898 متفرج، وهو ما يفوق السعة المعتمدة للملعب.

ويحمل المدرب أولاريو كوزمين الجزء الكبير من هذا التاريخ، فقد حقق نصف انتصارات الأندية الإماراتية التاريخية في إيران، وحدث ذلك بفوزه مع شباب الأهلي مرتين على سباهان في مجموعات 2014، ونفط طهران في ربع نهائي 2015، إضافة إلى فوزه مع الشارقة على تراكتور في الملحق الحالي.

ولم يخسر كوزمين سوى مرتين في إيران أمام استقلال طهران 2-0 مع العين في 2013 وأمام تراكتور 1-0 مع شباب الأهلي عام 2015، كما خرج متعادلاً مرة مرة واحدة أمام استقلال طهران في مجموعات 2017 مع شباب الأهلي.



الحضور الجماهيري في انتصارات أنديتنا في إيران

80898: تراكتور 1-3 الشارقة «يادغار إمام»

36735: استقلال 1-2 الجزيرة «آزادي»

23300: نفط طهران 0-1 شباب الأهلي «آزادي»

9960: ذوب آهن أصفهان 0-2 العين «فولاد شهر»

6800: سباهان أصفهان 1-2 شباب الأهلي «فولاد شهر»

6,321 | ذوب آهن أصفهان 0-3 العين «فولاد شهر»