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الرياضي

بيلينجهام.. «الجنتلمان الإنجليزي»

بيلينجهام.. «الجنتلمان الإنجليزي»
23 أغسطس 2023 19:53

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


في أول مباراتين رسميتين له في الدوري الإسباني «الليجا»، سجل متوسط الميدان الإنجليزي جود بيلينجهام 3 أهداف لريال مدريد، اعتلى بها قمة هدافي المسابقة، ولم يحتج لوقت طويل، لكي يفرض نفسه مع «الميرنجي» وأصبحت الصورة واضحة في أذهان الجماهير المدريدية واعتادت تماماً على نجمها الإنجليزي الجديد الذي يحرص بعد كل هدف يسجله على أن يذهب إليها فاتحاً ذراعيه عن آخرهما للاحتفال مع ابتسامة خفيفة بعد رؤية الكرة، وهي تدخل شباك مرمى المنافس، في لفتة تحمل مزيجاً من النشوة والاعتداد بالنفس.
فعل بيلينجهام ذلك 3 مرات مع كل هدف يسجله، وأصبح هذا هو احتفاله الرمزي، ولفتة العرفان التي ينطق بها أمام الجميع، ليؤكد حقيقة أنه يستحق الـ 103 ملايين يورو «88 مليون جنيه إسترليني» التي دفعها ريال مدريد لفريقه السابق بروسيا دورتموند مقابل انتقاله.
ويقول موقع جول العالمي إن هذا «الجنتلمان» الإنجليزي هو العنصر الذي كان ينقص المدريديين، منذ رحيل المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيمة إلى الاتحاد السعودي في يونيو الماضي، والذي كان له أسلوب متميز ومعروف عند تسجيل كل هدف، حيث كان يصيح صيحة النصر مع كل هدف من الـ 354 هدفاً التي سجلها مع «الريال»، والتي يظهر فيها، وكأنه يسجل لأول مرة.
ويضيف الموقع في تقريره أن بيلينجهام مرشح لأن يسير على نهج بنزيمة، رغم كونه لاعب وسط ميدان، وخير دليل على ذلك الأهداف الثمانية التي سجلها مع فريقه السابق في الموسم الماضي. 

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وها هو يسجل 3 أهداف في مباراتين فقط، بعد أن وظفه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني في مركز «المهاجم الوهمي» القادم من الخلف، ولو سار بنفس معدل التسجيل، يمكنه أن يصبح بالفعل هداف الفريق، وهو بالمناسبة أول لاعب يسجل في مباراتين متتاليتين في «الليجا»، منذ أن فعلها كريستيانو رونالدو عام 2009.
صحيح إن بيلينجهام ليس بنزيمة ورونالدو وزين الدين زيدان وراؤول، إلا إنه يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه قادر على صنع الكثير في الثلث الأخير من الملعب.
وكان بيلينجهام يمني النفس باللعب إلى جوار بنزيمة، ولهذا كان رحيل الهداف الفرنسي مفاجأة كبرى بالنسبة له.
ويولي أنشيلوتي ثقة غير متناهية في بيلينجهام، ووصفه بأنه لاعب ناضج، بل قال إن الريال لم يعد يحتاج إلى رأس حربة، في وجود بيلينجهام، ومعه رودريجو وفينسيوس جونيور وخوسيلو، بحيث يمكنهم معاً أن يسجلوا 30 أو 35 هدفاً في الموسم، لتعويض رحيل بنزيمة.

الدوري الإسباني
ريال مدريد
جود بيلينجهام
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