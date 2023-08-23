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الرياضي

«يونيك ديكورز» راعياً رسمياً لرابطة المحترفين

«يونيك ديكورز» راعياً رسمياً لرابطة المحترفين
23 أغسطس 2023 18:44

 
أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت رابطة المحترفين، وشركة يونيك ديكورز، اتفاقية تصبح بموجبها يونيك ديكور شريكاً رسمياً لمسابقات الرابطة؛ دوري أدنوك للمحترفين، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس السوبر، لمدة ثلاث سنوات.
وتعتبر شركة يونيك ديكورز شركة أثاث فاخر، تقدم خدمات فاخرة ومميزة، وتتماشى مع التطور المتسارع للبنية التحتية في الإمارات، فيما يتعلق بالمباني الفاخرة، حيث تقدم «يونيك ديكورز» متجرَ أثاث يلبي أعلى معايير الحرفية والفخامة.
وتأتي هذه الشراكة مع «يونيك ديكورز»، ضمن الخطة الإستراتيجية للرابطة 2020-2030، التي تهدف إلى استقطاب شراكات جديدة، ورفع المداخيل، مما يعود بالنفع على الأندية، وكرة القدم بشكل عام.
وعبر وليد الحوسني، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، عن ترحيبه بانضمام شركة يونيك ديكورز إلى شركاء النجاح في الرابطة، حيث قال: سعيدون جداً بانضمام شركة يونيك ديكورز إلى الكوكبة المميزة من رعاتنا، حيث نتطلع إلى هذه الخطوة بتفاؤل كبير، حيث إن شركة يونيك ديكور تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في مجال الأثاث، ونتمنى أن تسهم هذه الاتفاقية في تطوير مسابقات المحترفين، وتحقيق الدعم اللازم لها.
بدورها قالت زهرة تيريز دوبرفال، مالك شركة يونيك ديكورز: إنه لمن دواعي سرورنا أن نطلق هذه الشراكة مع رابطة المحترفين، التي تصل بمسابقاتها إلى منازل وقلوب جماهير الأندية المحترفة، التي تعبّر عن تشجيعها بتفان وإخلاص وروح رياضية رائعة، ونتعهد بإحداث تأثير مستدام في هذا المجال، خصوصا أننا نستثمر في بلد عرفت بأنها المعيار الذهبي، بين دول العالم، في خطتها ورؤيتها الطموحة.

الإمارات
رابطة المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
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