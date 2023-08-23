إصابة موسيالا في «الألياف العضلية»

برلين (أ ف ب)

تعرض لاعب وسط بايرن ميونيخ جمال موسيالا للإصابة بتمزق في عضلة الفخذ، خلال تمارين «البافاري»، ويغيب عن الملاعب للراحة، حسب ما أفاد بطل ألمانيا لكرة القدم.

وشخّص الطاقم الطبي لـ «البايرن»، المتوج بلقب الدوري للموسم الحادي عشر توالياً، إصابة موسيالا «20 عاماً» بتمزق في «الألياف العضلية» في فخذه الأيسر بعد أن أنهى التدريب «الأربعاء».

وذكرت وسائل إعلام محلية أن موسيالا قد يغيب لعدة أسابيع، بما في ذلك مباراتي البايرن المقبلتين المحليتين أمام أوجسبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ، بالإضافة إلى مباراتي منتخب بلاده الوديتين في سبتمبر المقبل أمام اليابان وفرنسا.

وفرض موسيالا نفسه أساسياً في التشكيلة مع البايرن ومنتخب «دي مانشافت» في المواسم الأخيرة وسجل لاعب خط الوسط المهاجم 12 هدفاً ومرر 13 كرة حاسمة في 33 مباراة خاضها في «البوندسليجا» خلال الموسم المنصرم 2022-2023، وهو رصيد إجمالي أعلى من أي لاعب آخر في النادي البافاري الذي انضم إلى صفوفه عام 2019.

دافع موسيالا المولود في شتوتجارت عن ألوان ساوثهامبتون (2010-2011) وتشيلسي (2011-2019) الإنجليزيين في بداياته، وكان مؤهلاً للعب مع منتخب «الأسود الثلاثة»، لكنه فضّل ارتداء قميص المنتخب الألماني، وبرز في مونديال قطر العام الماضي، رغم خيبة الخروج من دور المجموعات، ولعب 23 مباراة دولية وسجل هدفاً.

واستهل البايرن حملة الدفاع عن اللقب بفوز في عقر دار فيردر بريمن 4 - صفر، في مباراة شهدت افتتاح الوافد الجديد المهاجم الإنجليزي هاري كاين رصيده التهديفي بمساهمته بهدف من الرباعية.

وقال البايرن أيضاً إن المدافع بنجامان بافار غاب عن التدريب «الأربعاء بسبب المرض»، علماً بأن اسم الفرنسي ارتبط بانتقال محتمل إلى الإنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا.