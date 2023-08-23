مجلس «الأولمبية».. انتخابات تاريخية



رضا سليم (دبي)



تحولت انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية التي جرت بأبراج الإمارات في دبي إلى عُرس كبير، ورغم أن التصويت الإلكتروني لم يستغرق سوى 27 دقيقة و21 ثانية، إلا أنها كانت تاريخية، كونها المرة الأولى التي تشهد فيها انتخابات، بالإضافة إلى أن التصويت كان على المقاعد التسعة للأعضاء ومقعد المرأة، وجرت الانتخابات في جو رياضي أسري، خاصة أن لجنة الانتخابات حرصت على مرور الاقتراع في شفافية عالية، ولم يعترض أي مرشح على أية مرحلة من مراحل الانتخابات.

ومع اختيار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الجديد برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، تبدأ رياضة الإمارات حقبة جديدة يحدوها الأمل في مستقبل مشرق مليء بالإنجازات والتحديات، ورفع علم الدولة عالياً، خاصة أن الأعضاء الجدد معظمهم يدخل القائمة للمرة الأولى، ما يجعل المجلس بفكر جديد.

ويضم المجلس الجديد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وحنان محمد المحمود، ونورة حسن الجسمي وناصر التميمي، وأحمد أهلي، وعبد العزيز السلمان، وإبراهيم العسم، وأمل بوشلاخ، ومحمد المر، ونبيل عاشور، ومنصور بوعصيبة، وقيس الظالعي، وخلود الظاهري، وفارس المطوع، وناصر اليماحي.

وقال قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي وأحد الوجوه الجديدة في مجلس إدارة اللجنة: «نعاهد القيادة الرشيدة أن نقدم كل ما في وسعنا لخدمة رياضة الإمارات، ونأمل أن تتطور الحركة الأولمبية بشكل أفضل، ونحقق الميداليات في كافة المحافل والمرحلة المقبلة لن تكون سهلة، خاصة أن المجلس يضم عدداً كبيراً من القيادة الشابة، لديها مناصب دولية وقارية وعربية ولديها القدرة على قيادة الحركة الأولمبية إلى آفاق جديدة».

وأضاف: «الترشح يأتي من الواجب الوطني لخدمة الرياضة، وأن نقدم لدولتنا ما قدمناه خارجياً بحكم مناصبنا، ونتمنى أن يكون هناك تطور كبير في الحركة الأولمبية والإمارات تستحق أكثر من ميداليتين أولمبيتين».

ونوه نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد عضو اللجنة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لخدمة رياضة الإمارات، وقال: «ننتظر أن نبدأ المهمة ولن أتكلم عن كرة اليد، ولكن الاهتمام سيكون في كل الألعاب، ونتمنى أن نكون إضافة للجنة، وأن نقدم كل خبراتنا لما يخدم الرياضة، وهموم رياضتنا في كل الألعاب معروفة، ولا بد أن نتخطى هذه المرحلة وننظر للأمام بصورة إيجابية».

وأكد منصور بوعصيبة أن المجلس الجديد من الشباب الواعد والوجوه الجديدة، ونأمل أن يكون لهم مردود جيد على مستوى رياضة الإمارات ويقدموا المأمول منهم، وستكون هناك لجان متعددة في اللجنة وهذه اللجان ستعمل على خدمة الرياضة، والأهم هو التنوع في أعضاء مجلس إدارة اللجنة ما بين فردية وجماعية، وهو ما يجعل المردود إيجابي والعمل على تطوير جميع الألعاب، وأن نحقق طموحات القيادة الرشيدة.

وقالت خلود الظاهري الفائزة بمقعد المرأة إن عمل المجلس الجديد هو امتداد لعمل المجلس السابق، والحفاظ على المكتسبات وبذل الكثير من الجهد لتحقيق الإنجازات، والأهم أن نحقق رؤية اللجنة الأولمبية في خلق مجتمع رياضي بإنجازات أولمبية.