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الرياضي

«الانتخابات» تعتمد قائمة حمدان بن مبارك

«الانتخابات» تعتمد قائمة حمدان بن مبارك
23 أغسطس 2023 18:20

 
دبي (الاتحاد)

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اعتمدت لجنة الانتخابات القائمة المقدمة من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، المرشح لمنصب رئيس اتحاد كرة القدم للدورة 2023-2027.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، وبحضور محمد راشد الحفيتي نائب رئيس اللجنة، عبدالرحمن محمد العامري، حمد خميس حمد البدواوي، مُنى خليفة الشامسي، أعضاء اللجنة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.
وضمت القائمة الانتخابية النهائية كلاً من هشام محمد الزرعوني «الشارقة»، وحمد أحمد المزروعي «حتا»، وعمر الحاج المهيري «النصر»، ويحيى خلف المطروشي «عجمان»، وفهد إسماعيل الحوسني «بني ياس»، وأمل حسن بوشلاخ «مصفوت»، وأحمد علي المهبوبي «التعاون»، وإبراهيم حسن النمر «الحمرية»، وعبدالمحسن فهد الدوسري، وخلفان جمعة بلهول، وعبيد سالم الشامسي المرشحين من رئيس الاتحاد.
وقال المستشار سالم بن بهيان العامري، إن اللجنة قامت بالاطلاع على القائمة الانتخابية النهائية، وقررت رفعها إلى اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية المقرر 8 سبتمبر المقبل للمصادقة عليها واعتمادها.
 

الإمارات
اتحاد كرة القدم
حمدان بن مبارك آل نهيان
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