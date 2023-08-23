16 فريقاً في بطولة «البادل للسيدات»



دبي (الاتحاد)



ينظم مجلس دبي الرياضي بطولة «بنك المشرق للبادل للسيدات» المخصصة للاعبات الإماراتيات من فئة «سي المفتوحة»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وتقام البطولة على ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري يومي 26 و27 أغسطس الجاري، بمشاركة 16 فريقاً من مختلف الجنسيات والأعمار وبرعاية بنك المشرق، ويتواصل التسجيل للمشاركة في البطولة حتى الخميس عبر الموقع الإلكتروني للبطولة.

وخصص راعي البطولة مكافآت مالية للفرق الفائزة تبلغ 20 ألف درهم، حيث ينال الفريق الفائز بالمركز الأول 10 آلاف درهم، والثاني 6 آلاف، والثالث 4 آلاف.

وأكد سعيد حارب أن مجلس دبي الرياضي يحرص على الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، وذلك من خلال تنظيم فعاليات رياضية متنوعة تلبي تطلعات المرأة الإماراتية في ممارسة الرياضة بشكل مستمر وتطوير مهاراتها، وتعزز مكانة الرياضة في اهتمامات المرأة الإماراتية، وتمكنها من ممارسة هواياتها وتطوير مستوياتها، بما ينعكس بالإيجاب على صحتها وحيويتها وسعادتها.

وقال: «ينظم مجلس دبي الرياضي سنوياً عشرات الفعاليات الرياضية الدولية والمحلية التنافسية والمجتمعية المخصصة للمرأة، ويسرنا أن نقدم في هذا العام إضافة مهمة لهذه الفعاليات وهي بطولة بنك المشرق للبادل للسيدات، من ضمن احتفالات يوم المرأة الإماراتية، وتقام البطولة بالتعاون مع بنك المشرق، حيث تجسد رعاية البنك الوطني الرائد للبطولة العلاقة التكاملية بين القطاعين العام والخاص لخدمة المجتمع، وتؤكد على حرص بنك المشرق على دعم الرياضة وتمكين المرأة الإماراتية في هذا المجال».

وأضاف: «البطولة فرصة للمشاركات لخوض تجربة مميزة في مكان رياضي متميز، وهو عالم دبي للرياضة ونحن نحرص على أن تستمر البطولة حدثاً سنوياً، وأن تنمو وتتطور بالتناسب مع النمو الكبير الذي تشهده رياضة المرأة عموماً، والتطور والانتشار الذي تشهده رياضة البادل».