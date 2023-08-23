خلفان مبارك: جاهز لـ «ديربي العاصمة»



معتصم عبدالله (دبي)



هنأ خلفان مبارك لاعب وسط الجزيرة، بتتويج جمهور «فخر أبوظبي» بجائزة «دوري الجماهير» لموسم 2022- 2023، والتي مثلت حافزاً إضافياً، في الحضور الكبير لأنصار الفريق، في مباراته الأولى ضمن «دوري أدنوك للمحترفين» أمام مضيفه النصر 3-1، قبل أن ينال جمهور الجزيرة المركز الأول لجائزة النادي الضيف في النسخة الجديدة من «دوري الجماهير».

وقال خلفان: اعتاد جمهور «فخر أبوظبي التفوق» دائماً، وكل من ينتمي إلى نادي الجزيرة يسعى للإبداع في مجاله، مشدداً على أن فريقه ينافس على كل البطولات.

وأضاف: غبت عن المشاركة المستمرة لظروف الإصابات والخدمة الوطنية في الموسم الماضي، وأتطلع إلى تقديم كل ما لدي في الموسم الجديد.

وحول مباراة «الديربي» المرتقبة لـ «فخر أبوظبي» أمام جاره الوحدة مساء الجمعة، قال خلفان: «جمهور الجزيرة لا يحتاج إلى دعوة، ونثق في حضورهم لدعم الفريق في أولى مبارياته على ملعب محمد بن زايد، ونتطلع إلى تقديم الأفضل، وأنا جاهز للمباراة.

وشارك خلفان مبارك «28 عاماً»، لدقائق معدودة في مباراة فريقه الأولى في الموسم أمام النصر، بعدما حل بديلاً لعلي مبخوت في الوقت بدل الضائع، قبل أن يعمد الجهاز الفني لـ «فخر أبوظبي» بقيادة الهولندي فران دي بور منحه فرصة المشاركة أساسياً في مباراة الجزيرة أمام النصر في «دوري تحت 21».

ولعب خلفان أساسياً 80 دقيقة في مباراة الجزيرة أمام ضيفه النصر 1-1، في الجولة الأولى لدوري المحترفين تحت 21 عاماً، حيث تقلد شارة قيادة الفريق، قبل خروجه مستبدلاً في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة التي أقيمت على ملعب الجزيرة في أبوظبي.