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العين والشارقة يترقبان قرعة «الأبطال»

العين والشارقة يترقبان قرعة «الأبطال»
23 أغسطس 2023 14:33

 

معتز الشامي (دبي)


تجرى ظهر الخميس قرعة دوري أبطال آسيا في نسخته الاستثنائية والجديدة، والتي تنطلق للمرة الأولى في تاريخها، خلال الفترة من سبتمبر المقبل إلى مايو 2024، بالتوازي مع توقيت الدوريات المحلية لمنطقة الغرب، وتستضيف العاصمة الماليزية كوالالمبور مراسم القرعة التي يتم بثها مباشرة على قناة الاتحاد الآسيوي بمنصة «يوتيوب»، وتشهد البطولة زيادة مكافآت «بدل انتقال» للأندية في دور المجموعات والأدوار الإقصائية.
وأوقع التصنيف ممثلي «دورينا»، العين بطل الدوري في الموسم قبل الموسم، والشارقة بطل الكأس، ضمن التصنيف الرابع الذي يضم أيضاً النصر السعودي وأولماليك ونافباهور وكلاهما من أوزبكستان.
وينتظر أن تكون النسخة الجديدة، والتي تحمل رقم 21، في مسيرة البطولة، استثنائية في كافة تفاصيلها، لقوة الفرق التي تدخل السباق الشرس على اللقب، خاصة أندية السعودية الهلال والنصر والاتحاد، بخلاف العين والشارقة والسد والدحيل القطريين، وبيرسبوليس الإيراني.
وتشهد البطولة تأهل 8 فرق للمرة الأولى في تاريخها إلى دور المجموعات، وهي الفيصلي الأردني، والفيحاء السعودي، ونافباهور الأوزبكي، ووهان الصيني، ونساجي الإيراني، وفينتفوريت الياباني، وهانوي الفيتنامي، بينما يعود ناديان بعد غياب طويل عن «المجموعات»، وتحديداً بانكوك يونايتد التايلاندي الذي يشارك، بعد 16 عاماً، وتشجيانج الصيني بعد 12 عاماً.
ويتم خلال حفل القرعة، تقسيم الأندية المشاركة على 10 مجموعات، وبحيث تضم كل منها 4 أندية، حيث يتم توزيع أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى إلى الخامسة، في حين يتم تقسيم أندية الشرق على المجموعات من السادسة إلى العاشرة.

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المستويات

الأول: الاتحاد «السعودية»، بيرسيبوليس «إيران»، السد «قطر»، باختاكور «أوزبكستان»، الهلال «السعودية»
الثاني: سيباهان «إيران»، الدحيل «قطر»، ناساف «أوزبكستان»، الفيحاء «السعودية»، ناساجي «إيران»
الثالث: الفيصلي «الأردن»، الاستقلال «طاجيكستان»، القوة الجوية «العراق»، آهال «تركمانستان»، مومباي سيتي «الهند»
الرابع: العين «الإمارات»، الشارقة «الإمارات»، النصر «السعودية»، أولماليك «أوزبكستان»، نافباهور «أوزبكستان»

دوري أبطال آسيا
العين
الشارقة
الهلال السعودي
النصر السعودي
الاتحاد السعودي
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