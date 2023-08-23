10 ظواهر مستمرة منذ الموسم الماضي!



عمرو عبيد (القاهرة)



انطلق الموسم الجديد حاملاً في طياته بعض «ظواهر» النسخة الماضية، لعل أبرزها في «البريميرليج»، رغم أن الحكم على «صراع القمة» يبدو مبكراً جداً، لكن «المؤشرات الأولية»، توضح استمرار المنافسة الثنائية بين مانشستر سيتي وأرسنال «الأكثر استقراراً بين الكبار»، كما لم يتمكن ليفربول من الحفاظ على «نظافة شباكه»، خلال مباراتين بـ«البريميرليج»، ليستمر الخلل الواضح في «دفاعاته»، من دون إصلاح، مكرراً «سيناريو» الموسم الماضي، بعدما استقبل مرماه 47 هدفاً، بمعدل 1.2 هدف في المباراة، وخرج بشباك لم تهتز في 36.8% فقط من المباريات!

وتصدّر تشيلسي مرة أخرى قائمة الأندية الأكثر إنفاقاً في «الميركاتو الصيفي» الحالي، حيث بلغ الإجمالي 385.1 مليون يورو مقابل 611.5 مليون في الموسم السابق، لكن نتائج «البلوز» لم تختلف كثيراً، بعدما بدأ الموسم بتعادل ثم هزيمة «صادمة»، وفي «الليجا»، جاءت الانطلاقة مشابهة لما حدث في الموسم السابق، بالبداية الناجحة لريال مدريد، وتعثر برشلونة «نسبياً»، حيث فاز «الملكي» في أول جولتين أيضاً آنذاك، وتعادل «البارسا» سلبياً في الافتتاح، قبل الفوز في الجولة الثانية، وفي المرتين لم تكن خطوات أتلتيكو مدريد الأولى «ناجحة».

كما بدأ «الـ5 الكبار» في «الكالشيو» موسمهم الجديد بـ«العلامة الكاملة»، مثلما جاءت «ضربة البداية» في النسخة السابقة، حيث فاز نابولي والإنتر وميلان ويوفنتوس وأتالانتا في الجولة الأولى، وعلى جانب آخر، حافظ أبرز هدافي الموسم الماضي على استمرار دوران «عجلات التهديف»، بعدما افتتح هالاند موسمه في إنجلترا بـ«ثنائية»، في حين بدأ الصراع مُبكراً في إيطاليا بين أوسيمين «هداف سيري آ» في 2022-2023، ووصيفه لاوتارو، بـ «الثنائية» أيضاً!

الطريف أن المعركة التي أشعلها مبابي بين باريس سان جيرمان وريال مدريد لا تزال مستمرة، حيث حاولت إدارة «الأمراء» إبعاد كليان عن انطلاقة الموسم، قبل إعادته «على مضض»، ثم جاء عرضه للبيع، مقابل 250 مليون يورو، ليثير سخرية الجميع، وعلى رأسهم «الريال».

وعربياً، استمر تفوق فرق السعودية على فرق «دورينا»، على مستوى دوري أبطال آسيا، بعدما خطف النصر بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات من شباب الأهلي في الدقائق الأخيرة من مباراتهما «المثيرة»، بينما نجح الشارقة في بلوغ المجموعات كعادته.

وفي الإمارات، لا يعرف علي مبخوت التوقف عن زيارة الشباك، حيث افتتح النسخة الجديدة من «دوري أدنوك للمحترفين» بـ«ثنائية كربونية»، لما حصده في انطلاقة الموسم السابق، مسجلاً هدفاً من لعبة متحركة وآخر عبر ركلة جزاء، ليواصل تحطيم أرقامه «الإعجازية».

وبينما بدأت جميع بطولات الدوري بمختلف دول العالم في التوقيت المُحدد المعتاد، استمر الدوري المصري في «وضعه الغريب»، إذ ينطلق متأخراً وينتهي متأخراً «جداً»، كما يحيط «الغموض» بموسمه الجديد، في ظل ازدحام «روزنامة» البطولات والمباريات، بصورة «غير عادية»!