العسم: رياضتنا تحتاج إلى استراتيجيات وميزانيات

دبي (الاتحاد)



أكد إبراهيم العسم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في دورته الجديدة، نائب رئيس اتحاد الطاولة، أن الانضمام إلى اللجنة تكليف أكثر منه تشريفاً، لأن رياضة الإمارات تحتاج إلى عمل كبير في المرحلة المقبلة.

وقال: رغم أن الفترة المتبقية من عمل الدورة الحالية عام واحد فقط، حتى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، إلا أن المجموعة الموجودة قادرة على صنع الفارق، من خلال معرفتهم بهموم وقضايا رياضتنا، والتي تحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل، خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: الرياضة تحتاج إلى رؤية جديدة، يتم من خلالها طرح استراتيجيات من شأنها رفع العمل الفني والإداري إلى الأعلى، والملف الأهم هو رفع ميزانيات الاتحادات إلى أعلى مستوياتها، لأنه من دون الدعم المادي لا يمكن عمل شيء، وبما يتناسب مع دعم المنتخبات الوطنية التي تمثل الدولة في المحافل الخارجية، كما أن الأفكار والاستراتيجيات موجودة، ولكنها تحتاج إلى ميزانيات لتطبيقها، كما نحتاج إلى تفعيل عمل اللجنة الأولمبية، في قيادة دفة الحركة الرياضية، والاستعانة بالخبرات والنماذج الحديثة في الإدارة وصناعة البطل الأولمبي، ولدينا خبرات إماراتية كبيرة لها «باع» طويل في المناصب الدولية والقارية والعربية، والتي تمثل القوة الناعمة للإمارات خارجياً، لا بد من الاستفادة منها في المرحلة المقبلة، لأنني أثق في الخبرات المواطنة ذات العقلية القادرة على التميز.

وطالب العسم بضرورة تفعيل رعاية الشركات الوطنية للرياضة، وليس من المنطقي أن تقوم هذه الشركات برعاية أنشطة خارج الدولة، ولا ترعى الاتحادات الرياضية، والمنتخبات، كما طالب بطرح رؤية إعلامية شاملة لكل الاتحادات وإعادة النظرة الإعلامية لكل الألعاب.