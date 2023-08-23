مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج يختتم الجمعة



مصطفى الديب (أبوظبي)



تختتم يوم الجمعة «النسخة 29» من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج الذي ينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والرياضات الذهنية، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وشهدت الجولة السابعة من بطولة الأساتذة، منافسة قوية بين السلوفيني فلاديمير فيدوسيف «6 نقاط»، والصيني كسانجو، والهندي شيتامبورام «5.5 نقطة»، ويقام المهرجان في فندق راديسون بلو، بمشاركة 1650 لاعباً ولاعبة من 68 دولة.

وتشهد الجولة الأخيرة من «الأساتذة» مواجهة بين السلوفيني فلاديمير فيدوسيف، والهندي شيتامبورام، فيما يلتقي الصيني كسانجو مع الإيراني ايدن سليماني.

وافتتح أركادي دفور كوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، بحضور حسين عبد الله الخوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج، وسهيل عبد الرحيم العوضي مدير المهرجان، فعاليات الجولة السابعة أمس الأول.

وشهدت البطولة «المفتوحة A»، بنهاية الجولة السابعة، تساوي 4 لاعبين في رصيد الصدارة ولكل منهم 6 نقاط، وهم تولينو رستم «الفلبين»، وشوزاروف أوراش «كازاخستان»، وموميني «إيران»، وميكائيل روستمانيان «أرمينيا»، فيما تجمع الجولة الثامنة اللاعبين الأربعة، حيث يلتقي تولينو مع موميني على الطاولة الأولى، وشوزاروف مع ميكائيل على الطاولة الثانية.

وفي البطولة «المفتوحة B» يتساوى في الصدارة 3 لاعبين «6.5 نقطة» وهم نولي ديلاروا «الفلبين»، واليمبيتوف دياز «كازاخستان»، وفليكس طوخيان «أرمينيا».

وفي بطولة الناشئين، فاز الإيراني رضا مهدفي باللقب، برصيد 8 نقاط ونصف نقطة، وتبعه الهندي شكرا بورتي «8 نقاط»، والأوزباكستاني سينداروف أسلومبيك «7 نقاط ونصف نقطة».