مونديال الأندية ينقل مباراة الاتحاد والهلال



الرياض (د ب أ)



قررت رابطة دوري المحترفين السعودية لكرة القدم، نقل مباراة القمة بين فريق الاتحاد والهلال المقرر إقامتها في الجولة الخامسة من دوري السعودي إلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، بدلاً عن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة»، بسبب مباريات كأس العالم للأندية.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الرابطة عن استمرار تنظيم مباريات الجولات المقبلة من الدوري على ملعب الأمير عبد الله الفيصل جدة حتى نهاية الجولة الثامنة. وأوضحت الرابطة في بيان أنها اتخذت هذه الخطوة نظراً لضرورة استكمال أعمال التجهيزات المرتبطة باستضافة مباريات كأس العالم للأندية، والتي ستلعب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في ديسمبر المقبل.

وتلعب مباراة القمة بين الاتحاد والهلال في الأول من ديسمبر المقبل، ويشمل القرار أيضاً نقل مباراة الأهلي والتعاون ضمن الجولة السادسة التي كانت مقررة على ملعب «الجوهرة المشعة».

ومن المقرر أن يبدأ ملعب «الجوهرة المشعة» استضافة المباريات انطلاقاً من موقعة «ديربي» جدة بين الاتحاد والأهلي في العاشر من أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.