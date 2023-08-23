«سلة الشارقة للمرأة» يعسكر في تركيا



الشارقة (الاتحاد)



يقيم فريق الشارقة الرياضي للمرأة لكرة السلة للفئات العمرية، معسكراً في تركيا من 19 إلى 27 أغسطس الجاري، ويضم اللاعبات، صالحة يوسف، وعائشة عبدالحكيم، والهنوف محمد، وعلياء محمد المحمود، وعلياء فهد السويدي، وعفراء شامس، وشهد محمد آل علي، ومياسة علي، وموزة فهد السويدي، وصفية عادل حديد، وشما خالد السويدي، وعائشة عمر، وسارة محمد، ومريم عبدالرحيم، إضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

ويهدف المعسكر إلى إعداد الفريق لمنافسات الموسم الجديد، أملاً بإحراز ألقاب مختلف البطولات، ويعد المعسكر فرصة لزيادة الخبرات من خلال الاحتكاك بالفرق القوية التي يلتقي معها خلال المعسكر.

وأشادت أمينة الحوسني إدارية الفريق بحماس لاعبات النادي، وحرصهن على الاستفادة من المعسكر، مؤكدة أن المعسكر يمثل فرصة للاحتكاك مع الفرق المتميزة، ورفع مستوى خبرات لاعبات النادي، متوقعة أن يكون المعسكر نقطة البداية لرحلة الإنجازات والتفوق العام في عالم السلة.

ولفتت أمينة الحوسني، إلى أن المعسكر يمثل جانباً من نهج مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في كيفية الاستثمار الأمثل في السلة، بوصفها نافذة لبناء جيل واعد من اللاعبات الملهمات للأجيال القادمة.