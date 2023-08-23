«استعادة الزعامة» شعار «النسخة 62» لدوري الكويت



الكويت (أ ف ب)

تنطلق «النسخة 62» من بطولة الدوري الكويتي لكرة القدم بعناوين مختلفة، تتصدرها رغبة من القادسية والعربي «17 لقباً لكل منهما»، بتعويض ما فات، ومحاولة استعادة الزعامة من الكويت بطل الموسم الماضي، وحامل الرقم القياسي بـ18 لقباً.

ولن يطرأ أي تغيير على نظام المسابقة التي تقام على غرار الموسم الماضي من دورين «ذهاب وإياب» للتصنيف، ثم دور ثالث حاسم، توزع فيه الفرق على مجموعتين، الأولى لتحديد البطل، وتضم أصحاب المراكز من الأول إلى السادس، والثانية لتحديد الهابطين، ويشارك فيها أصحاب المراكز من السابع وحتى الأخير.

وفي خطوة تعتبر الأولى من نوعها، عقد اتحاد اللعبة مؤتمراً صحفياً لمدربي الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى في مقره في استاد جابر الأحمد الدولي، غاب عنه ممثل السالمية، بعدما سبق للفرق أن استعدت للمنافسات بمعسكرات أقيمت في عدد من الدول الأوروبية مثل تركيا وصربيا، بينما اتجه البعض الآخر إلى مصر.

وأكد مدرب الكويت، الصربي بوريس بونياك، الذي ودّع رجاله بطولة كأس سلمان للأندية العربية في السعودية من دور المجموعات، استعداد فريقه للدفاع عن الألقاب التي حققها في الموسم الماضي وفي مقدمتها الدوري الممتاز.

وقبل المشاركة في «العرس العربي»، خاض «العميد» معسكراً في تركيا، بيد أنه يفتقد جهود مهاجمه الشاب إبراهيم كميل أمام الجهراء، بعد إصابته في أربطة الكاحل خلال تدريبات سبقت مباراة ودية، فضلاً عن المغربي المهدي برحمة الذي يتعافى من الإصابة.

من جهته، كشف مدرب الجهراء، البرازيلي جانسينير دا سيلفا، والذي تعادل فريقه مع النصر ودياً 1-1 قبل أيام، أنه يعمل مع رجاله وفقاً للإمكانات المتاحة، ويعي بأنه من الصعوبة بمكان تحقيق إنجاز الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخ النادي بعد عام 1990، بيد أنه يأمل في انتزاع ولو نقطة من الكويت في مستهل الدوري.

ويسعى كاظمة الذي نافس بقوة على اللقب في الموسمين الماضيين إلى تحقيق بداية مثالية أمام النصر.

وقال مساعد المدرب، مشاري الصريعي، إن الجهاز الفني الجديد بقيادة البرازيلي سيرجيو فارياس سعى في الفترة الماضية إلى التعرّف على اللاعبين وإمكانياتهم، وأضاف: «لدينا أربعة محترفين أجانب، وسنحاول تقديم أفضل أداء للمنافسة على الألقاب»، بيد أن «البرتقالي» سيفتقد إلى مهاجمه الدولي شبيب الخالدي المنتقل إلى حتا الإماراتي بموجب عقد إعارة، بعدما سجل في الموسم الماضي 18 هدفاً.

أما مساعد مدرب النصر، الصربي سوبوتيتش نيبوشا، فأكد جهوزية فريقه: «تعاقدنا مع 9 لاعبين محليين وأربعة أجانب، وهم يحتاجون وقتاً للتأقلم، سنحاول تقديم الأفضل».

وتبدو مهمة القادسية سهلة على الورق في مواجهة خيطان، بيد أن على «الأصفر» إثبات ذلك على أرضية الملعب، بعدما خيب آمال جماهيره في المواسم القليلة الماضية التي غاب فيها عن منصات التتويج.

وبدا مدربه القديم - الجديد محمد إبراهيم متفائلاً، وشدد على الإيجابية التي غمرت أجواء المعسكر الذي أقيم في مدينة الإسكندرية المصرية، مؤكداً أن الضغوط تبقى موجودة طالما أن الفريق يحظى بجماهيرية كبيرة، علماً أن القادسية اختتم استعداداته للبطولة بفوز ودي على الشباب 2-1 سجلهما التونسي يوسف بن سودة والمخضرم بدر المطوع.

من جانبه، أبدى مدرب خيطان، إبراهيم عبيد، ارتياحه لتحضيرات الفريق العائد إلى الدوري الممتاز، وقال: «استعددنا بشكل جيد من خلال معسكر إسطنبول. تعاقدنا مع خمسة أجانب، ونطمح لنكون ضمن الفرق الستة التي ستنافس على لقب الدوري».

ولا شك في أن المواجهة التي تجمع بين العربي والسالمية ستكون محط أنظار الجميع استناداً إلى عراقة الجانبين.

وشدد المدرب الجديد للعربي، الألماني توماس برادريتش، على أن فترة الإعداد للموسم كانت قصيرة، وقال: «بذلنا مجهودات كبيرة للاستعداد بشكل مناسب، نبحث عن أجنبي خامس»، مؤكداً اقتناعه باللاعبين المتواجدين كافة.

وما يعكس الاستعداد الجيد لـ «الأخضر» فوزه في المباراة الودية الأخيرة على الفحيحيل بسداسية تناوب على تسجيلها السنغالي مامادو ثيام «هدفين»، الجزائري سفيان بوشار، المغربي حمزة خابا، نايف حميد وبندر السلامة.

من جانبه، يرغب السالمية، بقيادة المدرب الشاب محمد المشعان، في البناء على النتائج المشجعة التي حققها منذ وصول الأخير لتولي القيادة مع أمل في تحقيق اللقب للمرة الخامسة.

وفي مباراته الودية الأخيرة، تغلب السالمية على الساحل 2-1، سجل أحدهما الوافد الجديد البرازيلي سيباستياو دي فرايتاس «سيبا»، لتكون ختام تحضيرات استمرت لأكثر من 6 أسابيع بدأت بمعسكر في العاصمة الصربية بلجراد.

وتختتم الجولة بمباراة الفحيحيل مع الشباب حيث أكد مدرب الأول، السوري فراس الخطيب، جاهزية فريقه، وقال: «نحن على استعداد للموسم الجديد، رغم خروج عدد من العناصر المميزة، إلا أننا نمتلك لاعبين جيدين، سنحاول قدر الإمكان أن نقدم مستوى أفضل مقارنة بالموسم الماضي».

وكان الخطيب الذي مر لاعباً بعدد من الأندية الكويتية بينها العربي والقادسية والكويت، فاز بلقب أفضل مدرب في الموسم الماضي.

من جهته، أكد مدرب الشباب الصاعد إلى الدوري الممتاز، المونتينيغري سلافيو بوبانجا، عزمه على تفادي الهبوط مجدداً، وقال: «امتلك معلومات جيدة عن الفريق، نستهدف البقاء في الدوري الممتاز. لديّ طموح لتحقيق نتائج جيدة».

معلوم أن الاتحاد رصد مكافآت مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدوري قدرها 100 ألف دينار «325 ألف دولار»، و60 ألفاً «195 ألف دولار»، و40 ألفاً «130ألف دولار» على التوالي، إلى جانب صرف مكافآت تحفيزية للمتأهلين إلى ملحق الدوري من المركز الأول حتى السادس وهي 10 آلاف دينار و9 آلاف و8 آلاف و7 آلاف و6 آلاف و5 آلاف على التوالي أيضاً.

يذكر أن دوري الدرجة الأولى يضم 5 أندية هي التضامن والساحل واليرموك والصليبخات وبرقان، وتنطلق منافساته في 28 أغسطس الجاري، ويصعد في ختامه فريقان إلى «الممتاز» الذي يشهد هبوط فريقين، فيما تقام بطولة كأس ولي العهد ابتداءً من 18 أكتوبر المقبل، وبطولة كأس الأمير ابتداءً من 23 يناير، علماً أن مسابقة الكأس السوبر ستشهد للمرة الأولى مشاركة 4 أندية هي الكويت والقادسية والعربي وكاظمة.



