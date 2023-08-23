«ستار أوف ميستري» تطارد لقب «لاوثر بيورك»



عصام السيد (أبوظبي)



تتطلع مهرة جودلفين «ستار أوف ميستري» للظفر بلقب من الفئة الثانية بسباق لاوثر ستيكس في يورك، المملكة المتحدة، الخميس، حيث تناسبها الأرضية السريعة.

وخسرت المهرة البالغة من العمر سنتين، والتي يدربها شارلي أبلبي، بشكل مفاجئ على أرضية لينة بسباق دتشيس أوف كامبريدج ستيكس في نيوماركت، في جولاي فيستيفال، حينما ركضت بوتيرة واحدة، وحلت ثانية بفارق قليل في السباق الذي شهد مشاركة أربعة خيول.

وسبق لـ «ستار أوف ميستري» المنحدرة من نسل «كودياك»، حصد فوزين رائعين، أحدهما بفارق 11 طولاً في هايدوك بارك، قبل تسجيلها فوزاً سهلاً بفارق أربعة أطوال، بسباق مورين بريتين مموريال أمبريس ستيكس ليستد.

وقال شارلي أبلبي: «ستار أوف ميستري، سارت تدريباتها بشكل جيد منذ سباق دتشيس أوف كامبريدج ستيكس، وكانت الأرضية أكثر ليونة وعدد المشاركين أصغر في ذلك اليوم، وهذا لم يكن ملائماً لها، ولذلك نأمل أن تعود إلى سابق تألقها في هذا السباق، وتظهر قدراً كبيراً من السرعة الطبيعية، ولو ركضت بنفس المستوى الذي سجلت به الفوز بسباق ليستد، ستكون حاضرة بقوة في المنافسة».

ومن جهة أخري تم إدراج الأمير خالد بن عبد الله الذي امتلك خيولاً بارزة أمثال فرانكل، دانسنج بريف، وزافونيك، في قاعة المشاهير لسلسلة أبطال السباقات البريطانية، حيث ترك المالك والمربي السعودي إرثاً في هذه الرياضة لا مثيل له.

والأمير خالد بن عبد الله، هو ثاني شخص يتم تكريمه ضمن فئة المساهم الخاص في قاعة المشاهير، على خطى الملكة الراحلة، التي تم تنصيبها في عام 2021.

وتم اختيار الأمير الراحل من قبل لجنة مستقلة من خبراء الصناعة، تقديراً لمساهمته البارزة في هذه الرياضة، وإنجازاته من خلال عملية التربية والسباق الخاصة به «مزارع جودمونت» تاركاً إرثاً دائماً، وأبطالها كثيرون جداً، ولا يمكن ذكرهم، ولكن من بينهم أيضاً ورننج، أروجيت، رينبو كويست، ودانسيلي، وكينجمان.