150 لاعباً في «آسيوية الشطرنج»



دبي (الاتحاد)



ناقشت اللجنة المنظمة العليا لبطولة آسيا الفردية للشطرنج للهواة التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، من 27 أغسطس إلى 4 سبتمبر في دبي، آخر الترتيبات لانطلاق الحدث القاري، الذي يشهد مشاركة أكثر من 150 لاعباً ولاعبة، للتنافس في 4 فئات تصنيفية، تحت التصنيفين 2000، و1700 للذكور والإناث.

ناقش الاجتماع برئاسة تريم مطر تريم آخر استعدادات فرق العمل، والتأكد من الجاهزية التامة، والاطلاع على عمل اللجان والتجهيزات لاستقبال الوفود والترتيبات في فندق بريستول ديرة الذي يستضيف الحدث والوفود، حيث استعرض رئيس كل لجنة الملف الخاص به، وطريقة سير العمل.

وتم اختيار الحكم الدولي أحمد النعيمي نائباً لرئيس لجنة الحكام بالبطولة، فيما سيكون الحكم الدولي هارون الرشيد من بنجلاديش رئيس الحكام، بناءً على ترشيح الاتحاد الآسيوي للشطرنج، ويأتي اختيار النعيمي، لأنه أحد الوجوه الواعدة القادمة على الطريق، وينتظره مستقبل كبير في سلك التحكيم على المستوى الدولي والبطولات العالمية، بالإضافة إلى دعم الاتحاد للكوادر الشابة وتحفيزهم.

وأكد سلطان الطاهر مدير البطولة، أن اللجنة انتهت من كافة الترتيبات الخاصة بالحدث القاري، ولم يتبق إلا استقبال الوفود، ونسعى جميعاً لأن يكون التنظيم في مستوى واسم الإمارات التي اعتادت على النجاحات في تنظيم الأحداث الرياضية، ومنها الشطرنجية، حيث استضافة الدولة العديد من البطولات الدولية والقارية والعربية للشطرنج، وبات لدى كوادرنا الوطنية خبرة كبيرة في التنظيم والاستضافة والتعامل مع مثل هذه الأحداث باحترافية عالية، ودائماً ما يكون ردود الفعل للوفود إيجابية وشهادة نجاح للبطولة.

وأضاف أن استضافة الحديث الآسيوي امتداد لبطولات أخرى على الطريق تستضيفها الإمارات التي تمثل مركز الشطرنج في المنطقة، ودائماً ما تكون وجهة لكل اللاعبين، وهو ما رأيناه في الفترة الماضية من استضافة أحداث كبيرة منها بطولة العالم في إكسبو دبي 2020، وبطولة العالم للمدارس، وغيرها من الأحداث، ونفخر أن نكون في قلب هذه الأحداث، ونأمل أن يخرج الحدث الآسيوي بنفس مستوى الأحداث التي تستضيفها الدولة.