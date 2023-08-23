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الرياضي

«الدقائق المجنونة» تعصف بأحلام «الفرسان»!

«الدقائق المجنونة» تعصف بأحلام «الفرسان»!
23 أغسطس 2023 11:26

معتصم عبدالله (دبي)

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عصفت الدقائق العشر الأخيرة والمجنونة من مباراة شباب الأهلي أمام مضيفه النصر السعودي، بطموحات «الفرسان» في عبور الملحق إلى دور المجموعات في أبطال آسيا 2023- 2024، بخسارته 2-4، بعد مواجهة مثيرة، على استاد مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.
وسجل أندرسون تاليسكا «11 و95» وسلطان الغنام «88»، ومارسيلو بروزوفيتش «97» أهداف النصر، في حين أحرز يحيى الغساني هدفي شباب الأهلي «18 و46»، ليودع «الفرسان» من الدور التمهيدي الفاصل.
وفي المقابل عاد النصر إلى منافسات دوري الأبطال، بعد غيابه عن الموسمين الماضيين، حيث يقوده إلى جانب كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، كوكبة من نجومه الجدد القادمين بصفقات عالية، على غرار السنغالي ساديو ماني، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الإيفواري سيكو فوفانا، ومواطنه كونان الذي حل بدلاً من البرازيلي أليكس تيليس المصاب.
وبدأ النصر موسمه بصورة مثالية، حيث توج بلقب بطولة الأندية العربية على أرضه، لكنه قدّم بداية سيئة جداً في الدوري المحلي، حيث خسر أول مباراتين.
وكانت أبرز مشاركة للنصر في البطولة عام 1995، عندما حل وصيفاً، وعامي 2020 و2021 عندما بلغ نصف النهائي.
وعبر الصربي ماركو نيكوليتش مدرب «الفرسان» عن أسفه لوداع فريقه المبكر من البطولة القارية، وقال: «من المؤسف أن يلعب فريقان بحجم شباب الأهلي والنصر في الأدوار الإقصائية، وفخور بفريقي لتقديمه أداء كبيراً أمام منافس رائع»، لافتاً إلى أن أداء لاعبي فريقه يستحق الاحترام.
وأضاف: «المنافس مارس ضغطاً كبيراً خاصة في الدقائق الأخيرة، واستفاد بتسجيل هدفين، وهو فريق كبير بلا شك»، ولفت إلى أن خطورة المنافس لم تقتصر على البرتغالي رونالدو، وتركزت من جهة «الثنائي» جيسلان كونان والسنغالي ماني.
من جهته، أوضح ماجد ناصر حارس شباب الأهلي، أن «الأخطاء البسيطة تسببت في خسارة فريقه للمباراة»، لافتاً إلى أن المنافس يملك أفضل اللاعبين على مستوى العالم، وأضاف: «شكراً لزملائي على ما قدموه في المباراة، وينتظرنا مشوار طويل في منافسات الموسم الحالي».
بدوره، هنأ يحيى الغساني الذي سجل «ثنائية» فريقه في المباراة، منافسه النصر السعودي بالتأهل، وقال: «قدمنا مباراة جيدة على مدار الشوطين أمام منافس يملك لاعبين على مستوى عالٍ نجحوا في تغيير نتيجة المباراة في الدقائق الخمس الأخيرة».
وعادت بعثة شباب الأهلي في ساعة مبكرة من فجر اليوم إلى دبي، حيث يتأهب «الفرسان» لمواجهة ضيفه خورفكان يوم الأحد المقبل على استاد راشد ضمن الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين»، وكان شباب الأهلي استهل حملة الدفاع عن لقب الموسم الماضي بالفوز 3-0 خارج قواعده أمام عجمان في الجولة الأولى للدوري.

شباب الأهلي
دوري أبطال آسيا
النصر السعودي
كريستيانو رونالدو
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