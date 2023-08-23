ابن ثعلوب يهنئ اللجنة الأولمبية وممثلي الجودو



أبوظبي (الاتحاد)



هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بمناسبة الخطوة الحضارية الرائعة بتشكيل لجنة الأندية الرياضية الإماراتية التي تمثل دعماً لرياضة الإمارات، واستفادة من الكفاءات الوطنية الإدارية والفنية الرياضية التي تتمتع بخبرات إقليمية ودولية، مما يسهم في طفرة رياضة الإمارات، وتكون حلقه وصل بين قمة الرياضة الإماراتية وقاعدتها، عبر الاتحادات والأندية الرياضية المختلفة، الأمر الذي يساعد في معالجة الكثير من القضايا، من خلال المناقشات الهادفة، لما يتمتع به هؤلاء من رصيد هائل من الخبرات المتنوعة.

وثمن ابن ثعلوب فكرة ممثل الأندية المنتخب، في عضوية اللجنة الأولمبية الوطنية، والذي يملك كافة الصلاحيات في اجتماعات الجمعية العمومية، مما يعزز دور الاتحادات والأندية في عضوية اللجنة الأولمبية الوطنية، والتي ينتظرها عمل كبير، بوصفها حلقة وصل بين مختلف الهيئات الرياضية والجهات التنفيذية.

وأشاد سعادة رئيس اتحاد الجودو بالنقلة الحضارية في العملية الانتخابية، التي تمت بها عملية الاقتراع الإلكتروني، في أجواء نالت رضا واستحسان الجميع.

وجدد ابن ثعلوب الإشادة بانتخاب عنصرين من خبرات اتحاد الجودو في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، والتي تتمثل في انتخاب ناصر محمد التميمي الحائز على أعلى الأصوات في تلك الانتخابات النوعية، والذي يشغل منصب أمين السر العام لاتحاد الجودو منذ نشأته، ويشغل أيضاً منصب أمين صندوق الاتحاد الدولي منذ 2007، ولدورات عدة متتالية، حائزاً على ثقة أكثر من 190 دولة أعضاء الاتحاد الدولي.

كما هنأ أمل حسن بوشلاخ الفائزة عن اتحاد كرة القدم، وتعد واحدة من مؤسسات كرة القدم النسائية الإماراتية، ولها دور بارز في اتحاد دول غرب آسيا، وشغلت لجنة رياضة المرأة في اتحاد الجودو لدورات عدة سابقة، والتي تتقلد حالياً منصب أمين خزينة الاتحاد الآسيوي للجودو، وتسهم بجهد كبير في تلك المجالات، مما يؤكد دور المرأة الإماراتية وقدرتها على النجاح والتميز والتفوق في الرياضة، وبالتالي يسهم الجميع في دعم رياضة الإمارات التي تتطلع إلى الكثير خلال المرحلة المقبلة، استفادة من الخبرات السابقة التي وضعت اللبنة الأولى لرياضة الإمارات.