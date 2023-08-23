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«الضرر الناجم» يُغلق «ماراكانا»

«الضرر الناجم» يُغلق «ماراكانا»
23 أغسطس 2023 10:40

 
ريو دي جانيرو (رويترز)

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قالت إدارة ملعب ماراكانا إنها ستغلق الاستاد البرازيلي الشهير، بعد المباراتين المقبلتين للصيانة عقب هطول أمطار غزيرة.
ويعد الملعب الأيقوني في ريو دي جانيرو الأكثر استخداماً في البلاد، حيث استضاف 55 مباراة خلال الموسم الحالي.
وفي مطلع الأسبوع الجاري، استضاف مباراتين بفارق أقل من 15 ساعة، 
وقالت إدارة الملعب في بيان: «في ضوء ذلك، وبالنظر إلى أن الضرر الناجم لا يمكن إصلاحه، من دون وقف المباريات، تقرر إيقاف أنشطة الاستاد، بعد يوم السبت لصيانته بشكل كامل».
ويلتقي فلومينينسي مع أوليمبيا اليوم في دور الثمانية لكأس ليبرتادوريس، بينما يلتقي فلامينجو مع إنترناسيونال يوم السبت في الدوري، وبعد ذلك سيُغلق الملعب حتى «يتم إجراء عمليات التحقق والتقييم اللازمة». 

البرازيل
ماراكانا
ريو دي جانيرو
ليبرتادوريس
فلامينجو
إنترناسيونال
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