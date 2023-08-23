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الرياضي

ماونت يغيب مباراتين عن «اليونايتد»

ماونت يغيب مباراتين عن «اليونايتد»
23 أغسطس 2023 10:37

 
لندن (أ ف ب) 

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن لاعبه الجديد مايسون ماونت يغيب عن المباراتين المقبلتين في الدوري الممتاز أمام نوتنجهام فورست وأرسنال، بعد تعرضه لإصابة «طفيفة».
وقال النادي إنه من المتوقع أن يغيب لاعب الوسط حتى فترة التوقف الدولي الشهر المقبل، بعد أن تعرض لإصابة طفيفة خلال الهزيمة 2-0 أمام توتنهام.
وصل اللاعب الدولي إلى أولد ترافورد من تشيلسي خلال الصيف، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني «76 مليون دولار»، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا عام 2021، عانى للعودة إلى مستوياته مع النادي اللندني في فترته الأخيرة في «ستامفورد بريدج».
لم يرتق إلى المستوى المطلوب في أول مباراتين لـ «اليونايتد» في الدوري، مما أثار مخاوف بشأن كيفية تأقلمه مع خطط المدرب الهولندي إريك تن هاج.
ماونت ليس الوافد الجديد الوحيد إلى مانشستر يونايتد هذا الموسم الذي يغيب بداعي الإصابة، إذ لم يشارك بعد المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، المنضم من أتالانتا الإيطالي، مع الفريق بسبب إصابة في الظهر.
يستضيف «الشياطين الحمر» نوتنجهام فورست يوم السبت، قبل أن يسافر الأسبوع المقبل إلى لندن لمواجهة أرسنال قبل النافذة الدولية.

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
نوتنجهام
أرسنال
تشيلسي
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