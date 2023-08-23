ماك أليستر يفلت من عقوبة الطرد الخاطئ



لندن (أ ف ب)

ألغيت البطاقة الحمراء التي تحصّل عليها الأرجنتيني الدولي ألكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول أمام بورنموث، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأسبوع الماضي، بعد أن كسب الفريق الاستئناف الذي تقدم به بعد الطرد المثير للجدل.

طرد الحكم توماس برامول لاعب الوسط، بعد أن أمسك براين كريستي لاعب بورنموث، في الدقيقة 58، خلال فوز ليفربول 3-1.

كان مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب غاضباً من القرار، وقال إن الغياب عن باقي دقائق المباراة هي العقوبة الوحيدة التي يجب أن يواجهها الأرجنتيني.

وقال: «بعد اللقاء رأيت اللقطة مرة أخرى، أعتقد أنه إذا كانت لديك قائمة بالنقاط لما تحتاجه لمنح البطاقة الحمراء، فإنه لا يوجد شيء آخر سوى الاحتكاك (في لقطة لاعبه)، إذ لا يمكنك وضع علامة في المربعات الأخرى».

وأفلت ماك أليستر بالتالي من الغياب عن ثلاث مباريات لليفربول في حال لم تُلغَ العقوبة.

قال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي: «لقد ألغت لجنة مستقلة إيقاف ألكسيس ماك أليستر ثلاث مباريات بعد شكوى ضد طرد خاطئ».

يلتقي ليفربول الذي تعادل في مباراته الافتتاحية للموسم مع تشيلسي «1-1» مع مضيفه نيوكاسل الأحد.