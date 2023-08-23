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الرياضي

جيرارد: «أنباء كاذبة»!

جيرارد: «أنباء كاذبة»!
23 أغسطس 2023 10:45

 
لندن (د ب أ)


نفى ستيفن جيرارد المدير الفني للاتفاق السعودي، ما يتردد بأنه يسمح لماسون جرينوود أن يعيد بناء مسيرته في الاتفاق، خاصة بعدما أشارت تقارير إعلامية أن الأندية السعودية تعتزم تقديم عروض للمهاجم. 

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن اللاعب الإنجليزي جرينوود «21 عاماً» يبحث عن نادٍ جديد، بعدما تم إنهاء عقده بـ «التراضي» مع مانشستر يونايتد عقب إجراء تحقيقات داخلية استمرت 6 أشهر بشأن سلوكياته. 

ولكن في رد فعل عن الأنباء التي ادعت أن جيرارد يدرس التقدم بعرض للتعاقد مع جرينوود، رد المدير الفني للاتفاق، ولاعب الوسط السابق في المنتخب الإنجليزي، على هذه الأنباء عبر حسابه بتطبيق «إنستجرام» قائلاً: «أنباء كاذبة».

السعودية
الاتفاق
ستيفن جيرارد
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