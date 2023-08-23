سيرينا.. «مولودة ثانية»



ميامي (أ ف ب)

وضعت أسطورة التنس الأميركية سيرينا وليامز مولودتها الثانية، وفق ما أعلن زوجها.

قال ألكسيس أوهانيان، مؤسس موقع «ريديت»، عبر حسابه على «إنستجرام» في منشور مرفقاً بصورة يظهر فيها إلى جانب وليامز وابنتيهما: «يسعدني أن أبلغكم أن منزلنا يملأه الحب: طفلة حديثة الولادة سعيدة وبصحة جيدة وأم سعيدة وبصحة جيدة».

في عام 2017، توجت وليامز «41 عاماً» بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، بينما كانت حاملاً بابنتها الأولى.

ولكن بعد أشهر كادت أن تفارق الحياة، بعد أن أصيبت بجلطة دموية في رئتها، بعد ولادة أولمبيا، عبر عملية قيصرية طارئة.

أمضت ستة أسابيع طريحة الفراش بعد إصابتها بانسداد الرئوي، لكنها كافحت لتعود إلى المنافسات بعد خمسة أشهر فقط.

اعتزلت العام الماضي، بعد أن حققت 23 لقباً في البطولات الكبرى.

قالت بعد مباراتها الأخيرة: «أنا مستعدة لأكون أماً، وأكتشف نسخ مختلفة من نفسي».