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الرياضي

البقالي «ملك الموانع» في «مونديال القوى»

البقالي «ملك الموانع» في «مونديال القوى»
23 أغسطس 2023 08:18

 
بودابست (أ ف ب) 

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أعاد المغربي سفيان البقالي تكرار إنجاز يوجين، بحصده ميدالية ذهبية ثانية توالياً، في 3 آلاف متر موانع، ضمن مونديال القوى بالعاصمة المجرية بودابست.
وأحرز البقالي الذهبية الثانية توالياً، بعدما أنهى السباق بزمن 8:03.53 دقيقة أمام الأثيوبي لاميشا جيرما «8:05.44 دقيقة» الذي حصد الفضية والكيني أبراهام كيبوت الثالث مع البرونزية «8:11.98 دقيقة».
وهذا اللقب العالمي الثاني توالياً للبقالي، بعد يوجين العام الماضي، في أعقاب حصده أيضاً الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو صيف العام 2021.
وقال البقالي بعد فوزه «أنا سعيد جداً لفوزي بالذهبية الثانية توالياً، أتيت إلى هنا لأفوز بالذهب ولا شيء غيره».
وأضاف «كانت لدي منافسة صعبة من جيرما حامل الرقم القياسي العالمي ، لكنني تمكنت من فرض سيطرتي في «اللفة الأخيرة»، لم يكن الأمر سهلاً لكنني تمكنت من الفوز».
وكان البقالي تألق العام الماضي بشكل لافت، وأضاف اللقب العالمي إلى الأولمبي، منهياً الهيمنة الكينية على المسافة.
وبعدما كان فعلها في أولمبياد طوكيو صيف العام 2021، عندما أصبح أول عداء غير كيني يحرز اللقب منذ 1980، أكد البقالي «27 عاماً» مرة أخرى أنه «ملك» السباق واضعاً حداً لسيطرة الكينيين عليه لمدة 15 عاماً في بطولة العالم، عندما نال الذهبية في يوجين الأميركية.
وأشار البقالي إلى أن «التصفيات كانت بالنسبة لي سهلة، وبالتالي ارتحت بشكل كافٍ كي أكون بكامل جاهزيتي في النهائي».
وقال «قضيت وقتي في الفترة الأخيرة، كما جرت العادة، مع مدربي وأصدقائي في المغرب الذين ساعدوني، وأحب أن أذكر أسمائهم، محمد وعزيز وسمير هم عائلتي وتدرّبت معهم لسنوات».

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