«الفرسان» يودع «الأبطال» أمام النصر في «الوقت القاتل»

معتصم عبدالله (دبي)

أهدر شباب الأهلي فرصة التأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023 - 2024»، بالخسارة في الوقت القاتل أمام مضيفه النصر السعودي 2-4، في المواجهة المثيرة التي جمعت الفريقين، على ستاد مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن الدور التمهيدي الفاصل.

وكاد «الفرسان» أن ينجح في انتزاع بطاقة التأهل، بعدما حول تأخره بهدف البرازيلي تاليسكا في الدقيقة 11، إلى تقدم 2-1 بفضل «ثنائية» يحيى الغساني في الدقيقتين 18 و46، قبل أن ينجح النصر في العودة بهدف التعادل في الدقيقة 88 عن طريق سلطان الغنام، ليعود ويسجل هدفين في الوقت بدل الضائع، بواسطة تاليسكا 95، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش 97.

وفاجأ «العالمي» ضيفه «الفرسان» بالهدف الأول، من رأسية البرازيلي تاليسكا في الدقيقة 11، مترجماً ركلة ركنية، نفذها الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، على رأس تاليسكا الذي حولها بنجاح داخل شباك الحارس ماجد ناصر.

عاد «الفرسان» إلى المباراة سريعاً؛ بهدف التعادل في الدقيقة 18، بعد هجمة مرتدة منظمة لتصل الكرة إلى مؤنس دبور على الجهة اليمنى، ليرسل تمريرة ذكية داخل المنطقة، قابلها يحيى الغساني مباشرة في مرمى الحارس نواف العقيدي.

وشهدت نهاية الشوط الأول ضغطاً متواصلاً من أصحاب الأرض على دفاع «الفرسان» الذي تصدى للمحاولات المتكررة من «الثلاثي» رونالدو وتاليسكا وساديو ماني في مقدمة هجوم «العالمي».

وجاءت أفضلية البداية في الشوط الثاني لمصلحة «الفرسان»، بعدما نجح يحيى الغساني في إضافة الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 46، من تسديدة بيسراه، مترجماً تمريرة ثانية لمؤنس دبور.

وأثمر الضغط النصراوي المستمر على دفاعات «الفرسان» إدراكه التعادل من رأسية سلطان الغنام في الدقيقة 88، مستفيداً من عرضية «البديل» أيمن يحيى من الجهة اليسرى.

واحتسب الحكم الصيني فو مينج 7 دقائق وقتاً بدل ضائع، نجح فيها أصحاب الأرض في تسجيل هدفين على التوالي بتوقيع تاليسكا من رأسية في الدقيقة 95، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 97.