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الرياضي

«الرياضات البحرية» يطلق هويته البصرية

«الرياضات البحرية» يطلق هويته البصرية
23 أغسطس 2023 01:01

أبوظبي (وام)
أعلن اتحاد الرياضات البحرية عن إطلاق هويته البصرية الجديدة التي تحتفي بشعاره «عندما يلتقي الشغف بالمحيط»، وتعكس رسالته بالارتقاء بمجال الرياضات البحرية بكافة أنواعها، معلناً انطلاقة جديدة نحو المستقبل، امتداداً لمسيرته التاريخية التي تجاوزت 26 عاماً من الإنجازات منذ تأسيسه عام 1996.
وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة الاتحاد:«يأتي إطلاق الشعار والهوية البصرية الجديدة، تماشياً مع أهداف حكومة دولة الإمارات، وتوجهات القيادة الرشيدة، وانسجاماً مع الخطة الإستراتيجية للاتحاد».

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وأشار إلى أن الهوية البصرية الجديدة ترمز لمعانٍ ودلالات هادفة، حيث يحمل في إطاره العام والرمزي الإشارة إلى علم دولة الإمارات، مدمجاً بشراع المراكب الشراعية، وسط أمواج البحر، وجميعها تتوسط البوصلة لتحديد الاتجاه المطلوب. 
وأكد الشيخ محمد بن سلطان أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة، يؤكد على قيم الاتحاد، في مواصلة تطوير البرامج الرياضية البحرية، والبحث عن أفكار استثنائية، وتحويلها إلى برامج مستدامة، وأن الهوية الجديدة ستحاكي مرحلة مهمة وملهمة في مسيرته تعكس رؤيته وتطلعاته للوصول إلى تحقيق المزيد من الجهد مع فرق العمل، وعمل نقلة نوعية على المستويين المحلي والدولي.
وأكد أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً فريداً في الحفاظ على البيئة وحمايتها، لذلك يعمل الاتحاد بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص على تنظيم العديد من المبادرات والحملات التوعوية، لإضفاء قدر أكبر من الحماية للبيئة البحرية والساحلية والحفاظ على استدامة مواردها.

اتحاد الرياضات البحرية
الإمارات
محمد بن سلطان بن خليفة
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