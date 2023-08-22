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«رماية الشارقة للمرأة» يستعد للموسم الجديد في الذيد

«رماية الشارقة للمرأة» يستعد للموسم الجديد في الذيد
23 أغسطس 2023 01:01

الشارقة (الاتحاد)

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يستعد فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة للرماية لخوض تحدي بطولات الموسم الجديد، بإقامة معسكر داخلي في صالة الرماية بنادي الذيد، بمشاركة اللاعبات: ياسمين تهلك، وصالحة آل علي، وعليا عمر مبارك، ونوف الحمادي، وبدور الذهين، وشمسة الظاهري، وصيد الناخي، وعليا البلوكي، وغاية آل شهيل، إضافة إلى الإدارية سهيلة البلوشي، وميليسا، مدربة فريق البندقية.
ويهدف المعسكر إلى تحقيق أهداف عدة، منها تحضير فريق النادي بشكل متميز لخوض منافسات الموسم الجديد، وتقييم مستوى اللاعبات بعد العودة من الإجازة الصيفية، والتركيز على رفع المستوى البدني، والتركيز على تحسين الأساسيات في لعبة الرماية، وزيادة مستوى الانسجام بين لاعبات الفريق بعد فترة التوقف، في ظل انضمام لاعبات جديدات إلى تشكيلة فريق النادي.
وأكدت سهيلة البلوشي، إدارية فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة للرماية، أن المعسكر يسهم في رفع مستوى الأداء الفني والبدني للاعبات الفريق، سعياً للوصول إلى منصات التتويج بألقاب البطولات، وأشادت بمستوى تفاعل لاعبات النادي، وحرصهن على بذل أقصى جهد خلال التدريبات، مثنية على جهود أعضاء الجهازين الفني والإداري خلال فترة المعسكر.

نادي الشارقة الرياضي للمرأة
الشارقة
الذيد
نادي الذيد
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