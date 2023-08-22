«الملك» يعبر إلى مجموعات «الأبطال»

علي معالي (الشارقة)

تأهل الشارقة إلى دور المجموعات، بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه الرائع والمستحق على تراكتور الإيراني 3-1، في مباراة «الملحق الفاصل» لأندية غرب القارة، والتي أُقيمت بمدينة تبريز، وسط حضور 75 ألف متفرج.

أحرز أهداف «الملك»، شاهين عبدالرحمن في الدقيقة 24، بكرة رأسية جميلة، وأضاف عثمان كمارا الهدف الثاني في الدقيقة 84، واختتم كايو لوكاس «المهرجان» بهدف ثالث في الدقيقة 91، من ضربة جزاء، وسجل هدف تراكتور الوحيد مهدي هاشم في الدقيقة 86.

لعب الشارقة الشوط الأول بشكل متوازن دفاعاً وهجوماً، ونجح في الخروج متقدماً خلاله بهدف. ضغط الشارقة من البداية، معتمداً على «الثلاثي» كايو لوكاس، وكمارا ولوان بيريرا، ومن خلفهم بيانيتش، كما شهدت المباراة عودة عادل الحوسني لحراسة المرمى، ومحمد عبدالباسط إلى الوسط، وهدد الشارقة مرمى تراكتور عن طريق عثمان كمارا، وكايو لوكاس، وترجم «الملك» خطورته إلى الهدف الأول برأسية شاهين عبدالرحمن، عندما وصلته تمريرة بيانيتش من ضربة ركنية، في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، ضغط تراكتور منذ البداية، وسدد الإسباني ألفارو خيمينيز على مرمى الشارقة، وأخرى رأسية جوستافو دي ماورو أنقدها الحوسني المتألق، وكاد «الملك» أن يضاعف النتيجة، بعد توغل رائع من كمارا الذي وهيأ الكرة أمام كايو لوكاس، سددها في جسد الحارس، وأخرى من خالد الظنحاني، أنقذها الحارس ببراعة.وشهدت الدقائق الأخيرة قمة المتعة والإثارة، حيث أضاف كمارا الهدف الثاني للشارقة في الدقيقة 84، وقلص مهدي هاشم النتيجة، بهدف لمصلحة تراكتور الدقيقة 86، وجاء رد الشارقة سريعاً وحاسماً بهدف ثالث، بتوقيع كايو لوكاس من ضربة جزاء في الدقيقة 91، ليحقق «الملك» انتصاراً تاريخياً، منحه بطاقة العبور إلى دور المجموعات لأبطال آسيا.