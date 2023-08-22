8 ميداليات لمنتخبنا في انطلاقة بطولة العالم للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت اليوم منافسات بطولة العالم للجو جيتسو لفئة (تحت 16 عاماً) في العاصمة الكازاخستانية أستانا بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 44 دولة وتستمر حتى 25 أغسطس الجاري.وتعتبر الدولة المضيفة كازاخستان أكبر الدول مشاركة في المنافسات بـ175 لاعباً ولاعبة، تليها دولة الإمارات حاملة اللقب في النسخ الثلاث الماضية بـ 86 لاعباً ولاعبة، واليونان بـ76 لاعباً ولاعبة، وأوزبكستان بـ 70 لاعباً ولاعبة.

واستهل نجوم المنتخب الوطني مشاركتهم الخارجية الأولى لهذا العام بإنجاز تاريخي وحصولهم على 8 ميداليات ملونة، منها 3 ذهبيات، وفضيتان و3 برونزيات بما يعزز فرصهم في الحفاظ على اللقب للعام الرابع على التوالي.

وتوّج بالذهب كل من أحمد الشامسي في وزن 42 كجم، وعبيد الكتبي في وزن 50 كجم، وحارب الحمادي في وزن 55 كجم الذي أنهى نزاله بإخضاع خصمه، وتوّج بالميدالية الفضية كل من عدنان الزرعوني في وزن 60 كجم، وسالم الحمود في وزن فوق 73 كجم، فيما حصد الميدالية البرونزية كل من من عيسى البلوشي في وزن 38 كجم، وحمدان النجار في وزن 46 كجم، وعبد العزيز العكيدي في وزن 66 كجم.

وأشاد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو رئيس البعثة بالمستوى الفني الكبير للاعبي المنتخب الوطني وتألقهم اللافت في المنافسات، مؤكداً أن الرهان على هؤلاء الأبطال هو في محله وأنهم أهل لهذا الإنجاز الكبير. كما هنأهم على أدائهم البطولي وروحهم القتالية التي قادتهم لتحقيق هذا الإنجاز، ناقلاً إليهم تحيات عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو الذي يتابع أخبارهم لحظة بلحظة ويوصي بتوفير كل المقومات التي تساعدهم على التميز وتشريف الوطن.

وتابع الظاهري: «نشعر بالفخر لأن العاصمة أبوظبي تعتبر من أكبر المؤثرين العالميين في صنع القرارات المتصلة بتطوير الرياضة وتعزيز انتشارها على مستوى العالم، وخير دليل على ذلك استضافتها وتنظيمها لكبرى البطولات العالمية خلال العقد الماضي، واستقبالها لنخبة المحترفين وأساطير اللعبة للتنافس على أبرز الألقاب والجوائز العالمية المرموقة».

ويضيف: «حقّق المنتخب الوطني إنجازات مميزة خلال العام الجاري، ونجح أبطالنا في الظفر بلقب بطولة العالم للكبار في منغوليا الشهر الماضي، وبطولة آسيا التي أقيمت في تايلاند بشهر فبراير، فضلاً عن لقب بطولة الجائزة الكبرى في تايلاند وباريس، وبالتأكيد تعكس هذه الإنجازات المعدن الحقيقي للأبطال وأداءهم التصاعدي، وشغفهم الذي لا حدود له في صعود منصة التتويج والتربع على قمة العالم، وهم يحظون بثقتنا التي لا تتزعزع في قدرتهم على بلوغ تلك الغايات في هذه المرحلة وفي المستقبل».

وعبّر أحمد الشامسي لاعب المنتخب الوطني الذي نجح في الفوز بالميدالية الذهبية في وزن 42 كجم عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز مؤكدا أن المنافسة كانت صعبة ومعقدة وخصوصا النزال النهائي الذي كان مليئاً بالتحديات. وأهدى الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، ومسؤولي الاتحاد والجهاز الفني وكل من ساند الأبطال وقدّم لهم الدعم في هذه المسيرة المظفرة.

ويضيف: الفوز بهذه الميدالية يعني أن كل الجهود التي بذلناها خلال الأشهر الماضية قد أسفرت عن النتائج المرجوة، وأن العمل المتواصل والتركيز على الأهداف والالتزام بتوجيهات الجهاز الفني تمثل أقصر الطرق للتألق على البساط مهما كانت التحديات.

بدوره قال عبيد الكتبي الحائز ذهبية وزن 50 كجم: يمثل الصعود إلى منصة التتويج في هذه البطولة الكبيرة إنجازاً سيبقى محفوراً في الذاكرة، خصوصاً أنها المشاركة الدولية الأولى لي في بطولة من هذا الحجم.

ويضيف: تغمرنا فرحة كبيرة بهذا الإنجاز الذي يليق بدولة الإمارات قيادة وشعباً وسعداء لأننا كنا على قدر الآمال والتطلعات المعقودة على هذا الجيل من الأبطال، ونأمل في أن يكون هذا الإنجاز مقدمة لاحتفاظ الإمارات بلقب بطولة العالم.

من جانبه أهدى حارب الحمادي الذي حقق ذهبية العالم في وزن 55 كجم هذا الإنجاز التاريخي إلى قيادة وشعب الإمارات مؤكداً أنهم فخورون إلى أبعد الحدود بمساهمتهم في صنع فرحة الوطن.

وتنطلق اليوم نزالات اللاعبات لفئتي تحت (16 و18 عاماً)، ونجحت لاعبات المنتخب الوطني في اجتياز مرحلة الميزان اليوم، وأجرين التمرين النهائي قبل خوض نزالات اليوم.