سان جيرمان يخسر مهاجمه 3 أسابيع



باريس (أ ف ب)



يغيب لاعب الوسط الهجومي الكوري الجنوبي لي كانج-إن عن مباراة باريس سان جيرمان حامل اللقب ضد وصيفه لنس «السبت»، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ ستبعده عن الملاعب لثلاثة أسابيع على الأقل، وفق ما أعلن بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سيفتقد فريق العاصمة لمهاجمه «أقله حتى نهاية النافذة الدولية المقبلة» التي تقام بين الرابع و12 سبتمبر المقبل، وفق ما أعلن النادي، ما يعني غيابه أيضاً عن موقعة ليون في الثالث منه.

بدأ لي أساسيًا في أول مباراتين لسان جيرمان بعد وصوله من ريال مايوركا الإسباني هذا الصيف ولم يسجل في التعادلين مع لوريان (0-0) وتولوز (1-1).

حقق سان جيرمان اللقب الموسم المنصرم بفارق نقطة يتيمة فقط عن لنس، ولكن كلا الفريقين ما زال يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم.

تلعب كوريا الجنوبية ودياً مع ويلز في كارديف في السابع من سبتمبر، قبل أن تلاقي السعودية، بعد 5 أيام على ملعب سانت جيمس بارك الخاص بنيوكاسل الإنجليزي.