ستانيسيتش «مصدوم» من «البايرن»!



دوسلدورف (د ب أ)



أعرب الكرواتي جوسيب ستانيسيتش عن دهشته بأن بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، وافق على إعارته وانضمامه إلى باير ليفركوزن.

وانتقل الظهير الأيمن الكرواتي إلى ليفركوزن لمدة موسم، ولكن بدون خيار الشراء في يوليو المقبل.

وجاء رحيله عن الفريق، رغم أن الظهير الأيمن لـ «البايرن» بنيامين بافارد ارتبط اسمه في وسائل الإعلام، باقتراب انتقاله لفريق إنتر ميلان.

لذلك، ذكرت وسائل الإعلان أن باير تقدم بعرض للوكاس كولسترمان، لاعب لايبزج، مع وجود نصير مزراوي كخيار للفريق.

وقال ستانيسيتش «23 عاماً» في مؤتمر صحفي: تفاجأت قليلاً، ولكن الناديين اتفقا وبالنسبة لي كان الخيار الأفضل.

وأضاف: كانت الأمور غير واضحة، لم أعرف ما إذا كان بنيامين سيبقى مع الفريق أو سيرحل، فماذا بشأني؟، لقد كانت الأمور معلقة قليلاً، ويعرف ستانيسسيتش ما يتطلبه الأمر للفوز ببطولة، وهو مستعد ليقاتل مع فريق للفوز بلقب الدوري الألماني، حيث يرى الكثير من النقاد أن ليفركوزن، بقيادة المدير الفني تشابي ألونسو، من الممكن أن يكون مرشحاً للتتويج باللقب هذا الموسم.

وقال: من الصعب للغاية الحفاظ على نفس المستوى لـ34 مباراة، سيكون تحدياً عندما نلعب مرتين في الأسبوع.

وأضاف: ولكن مع اتساع الفريق، أنا واثق من أننا سنحظى بفرصة جيدة -سواء في الدوري أو في الكأس- للفوز بالكؤوس أو على الأقل سننافس عليها.

وتغلب ليفركوزن على بطل كأس ألمانيا وكأس السوبر لايبزح 3-2 في الجولة الأولى من الدوري، ولكن اللاعب المنضم حديثاً، قال: من المهم أن التحلي بالهدوء، الضجيج يأتي بسرعة كبيرة، ومعه الضغط.

ويلتقي ليفركوزن، بقيادة ألونسو الذي توج بلقب الدوري الألماني ثلاث مرات مع البايرن لاعباً، مع بوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت المقبل.