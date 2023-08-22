اليماحي يترأس لجنة الأندية في «الأولمبية»



دبي (الاتحاد)



أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية تشكيل لجنة الأندية الرياضية، بمبادرة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة، في خطوة تعد الأولى من نوعها في مسيرة اللجنة بتدشين كيان رياضي، يضم ممثلي الأندية من الدولة، إذ تعمل اللجنة على تعزيز قنوات التواصل، ونقل جميع مقترحات وآراء ممثليها والتحديات التي تواجههم إلى الجمعية العمومية للجنة الأولمبية.

وتتضمن المادة «18 – أ5,6» من النظام الأساسي الخاصة بعضوية الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، ممثل الاتحاد الرياضي العسكري، والممثل المنتخب للأندية الرياضية، حيث تم ترشيح محمد عبدالله المحرزي ممثلاً عن الاتحاد الرياضي العسكري، كما اجتمعت لجنة الأندية الرياضية الإماراتية عقب ترشيح أسماء ممثليها من مختلف المجالس الرياضية والجهات المعنية على مستوى الدولة، وتم انتخاب ناصر محمد اليماحي رئيساً للجنة، وانتخابه لتمثيل اللجنة في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية.

وتتكون لجنة الأندية الرياضية من ناصر محمد اليماحي رئيساً للجنة «ممثلاً عن أندية الفجيرة»، وخلف سالم الوحداوي «ممثلاً عن أندية أبوظبي»، ووليد محمد الشيباني «ممثلاً عن أندية دبي»، والدكتور عمار راشد النقبي «ممثلاً عن أندية الشارقة»، وأحمد حسن الفورة «ممثلاً عن أندية عجمان».

واجتمع الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية مع لجنة الأندية باستخدام تقنية الاتصال المرئي، حيث بدأ بالترحيب بالأعضاء، ونقل تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً على أهمية تشكيل لجنة الأندية، لكونها الممارسة الأولى من نوعها في مسيرة اللجنة، حيث تعد كذلك ممارسة رائدة في هيكلة الجمعيات العمومية للجان الأولمبية الوطنية بشكل عام.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إلى دعم اللجنة الأولمبية الدولية لفكرة ممثل الأندية المنتخب في عضوية اللجنة الأولمبية الوطنية بالدولة، وأن هذا الممثل يكون له حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية، مما يؤكد على فكرة التشاركية بين كافة المؤسسات الرياضية في الدولة، باعتبار أن الأندية هي التى تكّون الاتحادات الرياضية، وأن الاتحادات الرياضية هي التي تكّون اللجنة الأولمبية الوطنية.

من جانبه، أشاد ناصر محمد اليماحي بفكرة تشكيل اللجنة، مؤكداً دورها في الفترة المقبلة في دعم أندية الدولة وتقديم المبادرات والأفكار والمقترحات لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية، والتي تعمل على تطوير وتصميم هيكلة الأندية؛ بما يتوافق مع توجهات الحركة الأولمبية، والتنسيق مع المجالس الرياضية والمكاتب التنفيذية للحكومات المحلية، من أجل بحث سبل الدعم الفني واللوجستي للأندية، والتنسيق مع لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية الوطنية، من أجل دراسة الخطط والبرامج الفنية التي تدعم الرياضيين في الأندية.