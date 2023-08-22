انتخاب مجلس إدارة جديد لـ«الأولمبية الوطنية»

رضا سليم (دبي)



انتخبت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، مجلس إدارة جديداً للدورة الانتخابية 2021-2024، وهي المرة الأولى التي تُجرى فيها انتخابات لمجلس إدارة اللجنة، بعد التصويت الإلكتروني على العضوية والمقعد النسائي، وذلك بأبراج الإمارات في دبي، بحضور ممثلين من 33 اتحاداً وهيئة رياضية، واستغرق وقت الاقتراع 27 دقيقة و21 ثانية.

وفاز 9 أشخاص في العضوية، وهم ناصر التميمي من اتحاد الجودو «31 صوتاً»، وأحمد أهلي من اتحاد التنس «30 صوتاً»، وعبد العزيز السلمان من اتحاد الكرة الطائرة «30 صوتاً»، وإبراهيم العسم من اتحاد الطاولة «30 صوتاً»، وأمل بوشلاخ من اتحاد الكرة «30 صوتاً»، ومحمد المر من اتحاد ألعاب القوى «29 صوتاً»، ونبيل عاشور من اتحاد اليد «29 صوتاً»، ومنصور بوعصيبة من اتحاد الدراجات «28 صوتاً»، وقيس الظالعي من اتحاد الرجبي «27 صوتاً»، فيما فازت خلود الظاهري من اتحاد الدراجات بعضوية مجلس الإدارة عن المقعد المخصص للمرأة بـ17 صوتاً.



وأعلنت لجنة الانتخابات فوز الأعضاء الأربعة المرشحين من رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، بعد موافقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، وهم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وحنان محمد المحمود، ونورة حسن الجسمي لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

وشهد الاجتماع المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية المتضمن بند الانتخابات.

تم إرجاء حسم المقعد الخاص بالاتحادات الرياضية غير الأولمبية التابعة للاتحادات الدولية المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية، لأول اجتماع جمعية عمومية للمجلس الجديد للجنة، استناداً على ما ينص عليه البند الثالث من المادة «50» من النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية الخاصة بالمناصب الشاغرة في مجلس الإدارة.

وحجبت اللجنة الاقتراع على مقعد الاتحادات الرياضية غير الأولمبية، نظراً لعدم وجود مرشح استوفى أهلية الترشيح.

حضر الاجتماع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، نائبا رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، مع استخدام تقنية الاتصال المرئي، بجانب لجنة الانتخابات برئاسة المستشار عمر محمد ميران، والأعضاء المستشار محمد عبدالعزيز المعمري، والمستشار حسن المرزوقي.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن اعتزازه بهذا المشهد المتمثل في إجراء انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وما يمثله من نقطة تحول مهمة في مسيرة الحركة الأولمبية الوطنية، خلال المرحلة المقبلة، قبل أن يفتح المجال للجنة الانتخابية للقيام بمهامها الإجرائية، في انتخاب مجلس إدارة جديد للجنة الأولمبية الوطنية

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إن الفائز الحقيقي هو قطاعنا الرياضي، بصرف النظر عن الأسماء والمسميات، فالجميع خاض التجربة، من أجل الوطن في المقام الأول، وإعلاء رايته، والارتقاء بالعمل الأولمبي، وتعزيز مستويات منتسبيه من رياضيين وفنيين وإداريين على مختلف الصعد، ونحن بصدد بداية مرحلة جديدة، في مسيرة اللجنة الأولمبية الوطنية، تلك المؤسسة الرياضية العريقة التي من خلالها يشارك رياضيونا في كبريات المحافل والاستحقاقات أمام نخبة الرياضيين من مختلف دول العالم.

استهلت لجنة الانتخابات برئاسة المستشار عمر محمد ميران أعمال الجلسة الثانية، التي تتضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية للدورة الانتخابية 2021 – 2024، من الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، بتقديم التهنئة إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، بفوزه برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية للدورة الانتخابية 2021 – 2024، وكذلك لفارس محمد المطوع رئيس لجنة الرياضيين على عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، بعد انتخابه ممثلاً للجنة الرياضيين، في مجلس إدارة اللجنة.

وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت عن حسم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم لمقعد الرئيس، فيما أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية عن انتخاب فارس محمد المطوع رئيساً للجنة الرياضيين وممثلاً لها في عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، عقب انتخابه مجدداً من زملائه لتمثيل لجنة الرياضيين بمقعد عضوية اللجنة الأولمبية، وانتخاب يوسف ميرزا الحمادي، ويوسف المطروشي، وصفية الصايغ لعضوية الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، وذلك حسب النظام الأساسي للجنة الأولمبية.