أوديجارد: لوائح إضاعة الوقت تحتاج إلى الوقت!



لندن (د ب أ)



أكد النرويجي مارتين أوديجارد قائد أرسنال، أن هناك حاجة لبعض الوقت من أجل الاعتياد على اللوائح الجديدة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وفاز أرسنال على مضيفه كريستال بالاس، بهدف سجله أوديجارد من ضربة جزاء في الشوط الثاني، لكن الفريق أكمل المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه الياباني تاكيهيرو تومياسو، لحصوله على إنذارين في غضون سبع دقائق، حيث تلقى الإنذار الأول بسبب تضييع الوقت، قبل أن يتلقى الإنذار الثاني بسبب مخالفة ضد جوردان أيو.

وأقرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لوائح جديدة من بينها إجراءات صارمة ضد إضاعة الوقت، لكن الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال يرى أن هناك حاجة لاستخدام ساعة توقيت لمنع التناقضات في قرارات الحكام.

وقال أوديجارد «لا أعرف إذا كان الأمر صعباً، لكنها لوائح جديدة، وعلينا الاعتياد عليها».

وأضاف «البطاقة الصفراء الأولى كانت قاسية، لا أعتقد أن تومياسو كان يحاول إهدار الكثير من الوقت، لم يكن أمامه أي لاعب، لكي يمرر له الكرة، إنه أمر خادع بعض الشيء، لكن علينا الاعتياد عليه، هذا واقع، لا يمكننا القيام بأي شيء آخر.

وأشار «بات من الأسهل الحصول على إنذارات، لذا علينا أن نتوخى الحذر وهذا ينطبق علي أيضاً».

وختم أوديجارد حديثه بالقول «هذا شيء ينبغي أن نبقيه في أذهاننا، لكني لا أعتقد أنه ينبغي علينا التفكير كثيراً بشأن اللوائح، علينا أن نركز على المباراة».