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الرياضي

«السيتي» يتفق مع «جناح رين»

«السيتي» يتفق مع «جناح رين»
22 أغسطس 2023 17:51

 
مانشستر (رويترز) 

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ذكرت شبكة سكاي سبورتس وهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، أن مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق مع رين المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، للتعاقد مع الجناح البلجيكي جيريمي دوكو.
وانضم اللاعب «21 عاماً» إلى رين في أكتوبر 2020 من أندرلخت البلجيكي، وخاض أكثر من 90 مباراة مع الفريق الفرنسي في جميع المسابقات وأحرز 12 هدفاً.
وهز دوكو الشباك مع رين في مباراته الافتتاحية بالدوري أمام ميتز في وقت سابق من هذا الشهر، وخاض اللاعب 16 مباراة دولية مع بلجيكا منذ مشاركته الأولى في 2020.
واستدعاه المنتخب لكأس العالم 2022 في قطر، وشارك في مباراة واحدة من على مقاعد البدلاء، قبل خروج بلجيكا من دور المجموعات.
ويتطلع «السيتي» بقيادة المدرب بيب جوارديولا إلى تعزيز خياراته الهجومية بعد رحيل الجزائري رياض محرز، ويعزز وصول دوكو مسعاه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة توالياً.
ويحتل «السيتي» المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بست نقاط من مباراتين، ويحل ضيفاً على شيفيلد يونايتد الصاعد حديثاً يوم الأحد المقبل. 

مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
جوارديولا
رياض محرز
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