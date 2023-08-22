جوادريولا.. جراحة «طارئة»

لندن (أ ف ب)

يغيب مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي، الإسباني بيب جوارديولا عن المباراتين المقبلتين لفريقه بعد خضوعه لـ «عملية روتينية» في ظهره «الثلاثاء»، كما اعلن النادي الشمالي.

وقال مانشستر سيتي إن المدرب الذي قاد فريقه إلى الفوز بالثلاثية الموسم الماضي «الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا»، كان يعاني من «آلام شديدة في الظهر منذ بعض الوقت»، وسافر إلى برشلونة لإجراء عملية جراحية «طارئة» لكنها «روتينية».

ويبقى المدرب الإسباني في برشلونة أثناء تعافيه من العملية، ومن المتوقع أن يغيب عن مباراتي مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد الأحد المقبل، وضد فولهام في الثاني من سبتمبر، على أن يتولى مساعده خوانما ليلو مسؤولية الإشراف على الفريق بصورة مؤقتة.