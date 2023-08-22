«أبوظبي للزوارق» يستعد لبطولة العالم بمعسكر إيطاليا

أبوظبي (وام)



يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة، لإقامة معسكر إعدادي في إيطاليا، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، ضمن المرحلة الأخيرة من استعداداته للمشاركة في الجولة الثانية، من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2، التي تستضيفها مدينة سان سانازارو الإيطالية 2 و3 سبتمبر المقبل.

وأكد الإيطالي جيدو كابليني مدرب فريق أبوظبي أهمية هذا المعسكر، في منطقة قريبة من مدينة سانازارو التي تستضيف الجولة الثانية من بطولة العالم، للحفاظ على جاهزية الفريق، وإجراء العديد من التجارب التدريبية.

وقال: ندرك جيداً أهمية الجولة الثانية، وننطلق للمشاركة فيها من واقع إيجابي، إثر الحصاد المتميز بتتويج البطل راشد القمزي، عبر زورق «أبوظبي 35» في الجولة الأولى بمدينة كلابيدا في ليتوانيا مؤخراً، ونأمل أن نتابع التفوق الذي نجحنا فيه اعتماداً على خبرة القمزي.

وأشار مدرب فريق أبوظبي إلى أن القمزي ومنصور المنصوري يمثلان قوة دفع كبيرة في فريق أبوظبي، لبلوغ المراكز الأولى، وتأكيد جدارة الفريق بالتفوق على الزوارق المشاركة في البطولات العالمية، خاصة أن القمزي أثبت براعة كبيرة في سباق الجولة الماضية، من خلال انتزاع الأفضلية على 19 زورقاً شاركت في السباق الرئيسي، كما أن المنصوري حقق انطلاقة جيدة، لكن الظروف التي حدثت بانقلاب زورقه لم تمكنه من متابعة تقدمه.

وقال: لدينا الآن المحطة الثانية من هذا الاستحقاق المهم، وبعدما تجاوزنا المرحلة الأولى بتميز كبير، فإننا نوجه تركيزنا على الجولة الثانية، وبعد أن نفرغ من هذا التحدي، نعمل بكل تأكيد على تعزيز جاهزيتنا، قبل الدخول إلى أجواء البرتغال، لخوض الجولتين الثالثة والرابعة في نهاية سبتمبر.