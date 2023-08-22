قلق على صحة «القيصر بيكنباور»



برلين (د ب أ)

قال لوثار ماتيوس، نجم المنتخب الألماني السابق، إن أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور ليس بصحة جيدة، لكن الأمل قائم في أن تتحسن حالته.

وتوج بيكنباور «77 عاماً» بلقب كأس العالم 1974 لاعباً، ضمن منتخب ألمانيا الغربية، ثم توج باللقب مدرباً للمنتخب الألماني في نسخة 1990، وقد كان ماتيوس قائداً للمنتخب حينذاك.

وقال ماتيوس «62 عاماً» في تصريحات لقناة «آر.تي.إل» التليفزيونية الألمانية : فرانز دائماً ما كان يقول إن أهم شيء في الحياة هو الصحة، وهو لا يحظى بذلك في الوقت الحالي».

وأعلن ماتيوس أن بيكنباور لم يحضر تجمعاً للفائزين بلقب كأس العالم 1990، في يوليو الماضي، لأسباب صحية.

ويغيب بيكنباور، الذي يتم العام الـ 78 من عمره في 11 سبتمبر المقبل، عن أعين الجمهور بشكل كبير منذ فترة.

وقال ماتيوس: نحن جميعاً نتمنى له الصحة الجيدة، وأن يعود إلى سابق عهده بالمزيد من الطاقة، وبالطبع نتمنى أن يتحسن من جديد، هذه أكبر أمنية.

ولم يتمكن بيكنباور من السفر إلى البرازيل لحضور جنازة صديقه بيليه في وقت سابق من العام الجاري.

وقال بيكنباور، الملقب باسم «القيصر» لصحيفة «بيلد آم سونتاج» الألمانية في ذلك الوقت: كنت أود الذهاب، لكن للأسف، حالتي الصحية لا تسمح بمثل هذه الرحلة الطويلة، قلبي مع صديقي في رحلته الأخيرة.