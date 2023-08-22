الأربعاء 23 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

إسبانيا تكرم أبطال «مونديال السيدات»

إسبانيا تكرم أبطال «مونديال السيدات»
22 أغسطس 2023 16:28

 
برلين (د ب أ)


كرم بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، منتخب السيدات لكرة القدم الفائز بكأس العالم، في حفل أقيم في مدريد. 

وقال رئيس الوزراء إن اللاعبات كن قدوة خاصة للفتيات الصغيرات في البلاد. 

وقال: إسبانيا فخورة بكن، سيكون هذا عصر المرأة والمساواة الحقيقية. وأضاف سانشيز أنه مازال هناك الكثير لفعله فيما يتعلق بحقوق المرأة، مضيفاً: ولكننا نسير على الطريق الصحيح. 

وكان هناك الكثير من الجدل حول المنتخب الإسباني قبل البطولة، في ظل وجود خلاف يتعلق بأسلوب المدرب. 

أخبار ذات صلة
استمرار حريق غابات في تينيريفي الإسبانية
مشاهدة قياسية لنهائي «مونديال السيدات»

وتغلب المنتخب الإسباني على نظيره الإنجليزي 1 - صفر، في المباراة النهائية، ليتوج بلقب كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه.
وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم منح المنتخب ميدالية ذهبية إسبانية خاصة للاستحقاق الرياضي. 

وذكرت وسائل الإعلام أنه لن يكون هناك حفل استقبال للمنتخب في القصر الملكي الإسباني في مدريد حتى يوم 19 سبتمبر. 

وبعد الوصول إلى مدريد، استقلت أيتانا بونماتي، أفضل لاعبة في البطولة، وزميلاتها حافلة مكشوفة سارت بهن في العاصمة الإسبانية مساء الاثنين. واحتفلت اللاعبات بالتتويج بكأس العالم أمام آلاف الجماهير، الذين كانوا يرقصون ويستمعون للأغاني. 

وقالت إيفانا أندريس، مدافعة المنتخب الإسباني، للجماهير خلال الحفل الذي استمر لوقت متأخر من الأمس: لقب كأس العالم هذا ملك لكم.

مدريد
إسبانيا
مونديال السيدات
إنجلترا
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الإمارات ترفع الحصاد إلى 23 ميدالية في بطولة العالم للجو جيتسو
الرياضي
الإمارات ترفع الحصاد إلى 23 ميدالية في بطولة العالم للجو جيتسو
اليوم 20:03
الشارقة يكتب التاريخ في قلب تبريز
الرياضي
الشارقة يكتب التاريخ في قلب تبريز
اليوم 19:55
بيلينجهام.. «الجنتلمان الإنجليزي»
الرياضي
بيلينجهام.. «الجنتلمان الإنجليزي»
اليوم 19:53
إعدام 120 ألف ثعلب في فنلندا بسبب إنفونزا الطيور
عربي ودولي
إعدام 120 ألف ثعلب في فنلندا بسبب إنفلونزا الطيور
اليوم 19:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©