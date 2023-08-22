«الرجبي» يترأس المجموعة الرابعة في «الألعاب الآسيوية»



رضا سليم (دبي)



أوقعت قرعة دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تقام في هانجتشو من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر، منتخب الرجبي على رأس المجموعة الرابعة، بصفته ضمن التصنيف الأول في «القارة الصفراء»، وتضم معه الصين صاحب الأرض وأفغانستان، فيما تضم الأولى هونج كونج والفلبين ونيبال، والثانية كوريا وماليزيا والصين تايبيه، والثالثة اليابان وسنغافورة وتايلاند، وتقام منافسات السيدات في مجموعتين، تضم الأولى الصين وتايلاند وكازاخستان والثانية اليابان وهونج كونج وإندونيسيا، وسنغافورة.

وجرت القرعة بمقر الاتحاد الآسيوي في دبي، وتقام المنافسات من 24 إلى 26 سبتمبر، بملعب جامعة نورمال هانزو، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبخروج المغلوب إلى الأدوار النهائية.

وأكد محمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد أن المنتخب يستعد حالياً للبطولة، وهناك معسكر خارجي في هونج كونج لمدة 10 أيام، قبل موعد المنافسات، وقال: دورة الألعاب الآسيوية تمثل هدفاً أساسياً لنا لحصد ميدالية، وهو ما نخطط له منذ فترة ونجهز المنتخب للحدث بقوة.