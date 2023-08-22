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الرياضي

سالم عبدالرحمن يعتذر عن عدم استكمال «أساتذة أبوظبي للشطرنج»

سالم عبدالرحمن يعتذر عن عدم استكمال «أساتذة أبوظبي للشطرنج»
22 أغسطس 2023 15:38

مصطفى الديب (أبوظبي)

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اعتذر لاعبنا سالم عبدالرحمن، عن عدم استكمال المشاركة، في بطولة الأساتذة التي تقام ضمن «النسخة 29» من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج.
ويتقاسم الصيني كساينجو، والسلوفيني فلاديمير فيدوسيف صدارة البطولة، حيث يتساوى اللاعبان في رصيد النقاط، بعد أن نجحا في حصد «النقاط الكاملة»، بعد نهاية الجولة الرابعة، ويتنافس على المركز الثالث في البطولة نفسها الهندي أريان شوبا، ومواطنه راثانفيل، ولكل منهما 3 نقاط ونصف نقطة.
وتختتم منافسات المهرجان يوم الأربعاء، حيث يقام حفل الختام في السابعة مساءً بفندق راديسون بلو على كورنيش العاصمة أبوظبي.
وشهدت منافسات أمس الأول فوز عائلة ضياء الرحمن من بنجلاديش بالمركز الأول، في بطولة الشطرنج العائلي، بعد أن جمعت 10 نقاط، في الفوز بأربع مباريات، والتعادل في اثنتين، ومثل العائلة الأب ضياء الرحمن، ويحمل لقب أستاذ دولي في الشطرنج، والابن تحسين ضياء الرحمن ويحمل لقب أستاذ اتحاد دولي.

الإمارات
سالم عبدالرحمن
مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج
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