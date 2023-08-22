«عربية المواي تاي» تنطلق في طرابلس غداً



أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً الأربعاء البطولة العربية للمواي تاي للشباب التي تحتضنها العاصمة الليبية طرابلس، وتستمر إلى 26 أغسطس الجاري، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة، يمثلون 15 دولة، وذلك بتنظيم وإشراف الاتحاد العربي للمواي تاي، في إطار أجندة مسابقاته وبرامجه المتواصلة لدعم وتطوير مسيرة اللعبة، ودعم الاتحادات الوطنية، وتهيئة كافة سبل النجاحات لرياضيي المواي تاي العرب.

وتقام البطولة برعاية وزارة الرياضة الليبية، وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية في ليبيا والاتحاد الليبي للمواي تاي والكيك بوكسينج، حيث أكتمل وصول وفود وبعثات المنتخبات العربية المشاركة إلى العاصمة طرابلس، إذ يشارك في البطولة المنتخبات الشبابية لـ 15 دولة هي ليبيا، الإمارات، سوريا، المغرب، العراق، فلسطين، الأردن، البحرين، مصر، اليمن، لبنان، الكويت، موريتانيا، الجزائر، وتونس.

وفي المقابل، اكتملت مراحل الفحص الطبي والميزان لجميع اللاعبين واللاعبات المشاركات، كما اختتم الاجتماع الفني للمنتخبات، بجانب إسدال الستار على الدورة التحكيمية للحكام المشاركين في إدارة نزالات البطولة التي ينطلق منافسات يومها الأول بمواجهات دور الـ16 في الساعة الرابعة عصر الأربعاء بتوقيت ليبيا، ويليها في اليوم الثاني مواجهات دور الثمانية، ومن بعدها دور نصف النهائي، ومن ثم الختام 26 أغسطس، بمواجهات الدور النهائي، وتتويج الفائزين والحفل الختامي للكرنفال الشبابي العربي.

وتشهد البطولة ضمن برنامجها الفني 20 وزناً، موزعين على 3 فئات، حيث تشمل الفئة الأولى «الشباب» من 16 إلى17 سنة، وتتضمن أوزان اللاعبين 51 كجم، 57 كجم، 60 كجم، 63.5 كجم، 67 كجم، 71 كجم بجانب أوزان اللاعبات 54 كجم، 60 كجم، وتشمل الفئة الثانية «ناشئين» من عمر «14-15 سنة»، وتضم قائمة أوزان اللاعبين 40 كجم، 45 كجم، 48 كجم، 54 كجم، 57 كجم، 63.5 كجم، بجانب مشاركة اللاعبات في وزن 45 كجم و51 كجم، في حين تتضمن قائمة أوزان الفئة الثالثة الأشبال من 12 إلى 13 سنة، 36 كجم، 40 كجم، 44 كجم، 48 كجم.

وتشهد البطولة مشاركة 40 حكماً بواقع 20 حكماً من ليبيا و20 من دول الوطن العربي، حيث يشرفون على إدارة نزالات البطولة، كما تم اعتماد فندق باب البحر لوفود المنتخبات العربية المشاركة، فيما تم تخصيص فندق الأندلس شيراتون لرؤساء الوفود.